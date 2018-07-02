 В Совфеде РФ допускают обмен Олега Сенцова на российских заключенных | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2018

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Россия

В Совфеде РФ допускают обмен Олега Сенцова на российских заключенных

Осужденный в РФ украинский режиссер может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной. В мае Сенцов призвал освободить всех украинских политзаключенных и объявил голодовку.

Украинский режиссер Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной. Об этом в понедельник, 2 июля, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по обороне Андрей Кондратьев. Возможность обмена Сенцова "не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна", - отметил Кондратьев.

Контекст

Осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает бессрочную голодовку в тюрьме. Крымчанин требует освобождения 64 украинских политзаключенных Кремля. (21.05.2018)

20 лет колонии строгого режима - такой приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову вынес суд в Ростове, признав его виновным в терроризме. Это гол Москвы в свои ворота, считает Юрий Решето. (25.08.2015)

Ранее в понедельник первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала фамилии 23 граждан РФ, которых Киев готов обменять на украинских политзаключенных в России. В июне президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал власти РФ освободить украинских заключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и на контролируемых Россией территориях.

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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