В Совете по правам человека призвали отменить приговоры Устинову и Котову

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в письме прокурору Москвы сформулировал юридические основания для отмены приговоров программисту Константину Котову и актеру Павлу Устинову, получивших реальные срока лишения свободы по "московскому делу". Соответствующий документ опубликован на сайте СПЧ в понедельник, 23 сентября.

Как отмечается в письме, вынося приговоры, Тверской районный суд Москвы проигнорировал правовые позиции Конституционного Суда РФ, который, комментируя дело активиста Ильи Дадина, ставшего первым россиянином, осужденным по статье ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), отметил, что "назначение лицу наказания в виде лишения свободы возможно лишь при том условии, что нарушение им установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера".

В упомянутом постановлении КС РФ также указывается, что "какие бы то ни было действия по ограничению права граждан на демонстрации возможны, только если угроза общественной безопасности является реальной, а не мнимой и не абстрактной". В СПЧ уверены, что в случае с задержаниями Котова и Устинова реальность угрозы общественной безопасности вызывает серьезные сомнения. При этом Тверской районный суд, отказавшись рассматривать в судебном заседании видеоматериалы защиты, полностью опровергающие версию обвинения, нарушил принцип "состязательности процесса". А именно в таком процессе, согласно постановлению КС РФ, должен решаться вопрос: была ли в действиях подсудимых реальная угроза общественной безопасности.

В СПЧ считают, что приговор Устинову должен быть отменен в связи с отсутствием в его действиях "оснований для привлечения к уголовной ответственности". Что касается Котова, то приговор ему "подлежит отмене как противоречащий конституционному смыслу ст. 212.1 УК РФ, установленному Конституционным Судом РФ". В письме содержится призыв к прокурору Москвы учесть эту позицию СПЧ "при формировании процессуальной позиции прокуратуры" в апелляционной инстанции.

Приговоры Котову и Устинову

Константин Котов был осужден Тверским судом по "дадинской статье" к 4 годам лишения свободы. Павел Устинов был приговорен тем же судом к 3,5 года лишения свободы по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции за честные выборы в Мосгордуму. Позднее Мосгорсуд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде на период рассмотрения апелляции по его делу.

"Московское дело"

Так называемое московское дело было возбуждено после несогласованной акции в защиту честных выборов в Мосгордуму 27 июля. На данный момент семь обвиняемых приговорены к срокам до пяти лет лишения свободы. С нескольких фигурантов обвинение снято.

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения сотрудников ОМОНа и Росгвардии с митингующими.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Московское дело": причины и следствия протестов "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

"Московское дело": причины и следствия протестов 27 июля - более 1000 задержанных в Москве Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

"Московское дело": причины и следствия протестов 3 августа - еще около 700 задержанных в столице Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

"Московское дело": причины и следствия протестов Неготовность согласовывать протестные акции Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пока зарегистрирован только Митрохин Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

"Московское дело": причины и следствия протестов Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

"Московское дело": причины и следствия протестов Три года колонии за попытку поднять забрало шлема Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

"Московское дело": причины и следствия протестов Признание вины не помогло избежать приговора 25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

"Московское дело": причины и следствия протестов Распылил газовый баллончик - три года за насилие 25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отставной офицер вступился за митингующих Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пять лет колонии за твит Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

"Московское дело": причины и следствия протестов Преследование пяти фигурантов прекращено СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены. Автор: Григорий Аросев

