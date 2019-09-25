В совбезе Украины заявили о неизменности курса в НАТО

Украина не изменила свои ориентиры и продолжает двигаться в НАТО. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль по время визита в штаб-квартиру альянса в Брюсселе в среду, 25 сентября, сообщает корреспондент DW. Коваль и министр Украины по делам ветеранов Оксана Коляда приняли участие в заседании общей рабочей группы НАТО-Украина по вопросам военной реформы.

"Сегодняшнее заседание говорит о том, что Украина не изменяет свои ориентиры. Наоборот, все, кто участвовал в нем - представители всех стран альянса, - отметили большой позитив, идущий от нашей страны в плане ее будущего вступления в альянс", - отметил Коваль.

Напомним, в Украине активное обсуждение вызвали неоднозначные высказывания главы подкомитета Верховной рады по госбезопасности и обороне Ирины Верещук. В интервью украинскому телевидению она заявила об интеграции в НАТО следующее: "Нам нельзя идти туда, где нас не ждут". "Я далека от мысли, что РФ хоть когда-либо нам "позволит", если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО", - добавила она, размышляя о примере Финляндии, не входящей в альянс, но находящейся в очень тесном сотрудничестве с ним. Позже она заявила, что ее высказывания исказили.

Киев хочет использовать финансирование НАТО для интеграции ветеранов

Основной темой заседания стало создание в каждой области Украины ветеранских пространств, то есть центров, где ветераны могут получить всестороннюю помощь. Эти пространства, по словам Оксаны Коляды, будут объединять государственные и негосударственные усилия, а также помощь иностранных партнеров "в вопросе социализации ветеранов, профессиональной адаптации, вопросах психологической поддержки, юридических услуг, обучения их, как открывать свое дело, работе с семьями". "Наша стратегическая цель - успешный, финансово независимый и реинтегрированный в общество ветеран", - заявила министр. Ее ведомство будет координировать работу этих пространств. Четыре пилотных проекта уже работают, уточнила Коляда, - в Житомире, Николаеве, Ровно и Одессе.

Украинское правительство хочет привлечь средства из трастового фонда НАТО для частичного финансирования пространств. Речь идет о трастовом фонде по переходу от военной к гражданской карьере, первый этап работы которого завершился. В его рамках альянс финансировал программы по обучению ветеранов, а также их психологической поддержки. По словам Коляды, Норвегия, координировавшая этот трастовый фонд, заявила о готовности софинансировать следующий этап его работы. "Судя по реакции представителей других стран, у нас огромная надежда на успех", - добавила министр.

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