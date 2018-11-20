В Смоленске расследуют самоубийство школьницы, написавшей письмо Путину

Смоленская прокуратура занимается проверкой обстоятельств самоубийства 14-летней жительницы города Сафоново Смоленской области, заведено уголовное дело по факту доведения до суицида. Об этом во вторник, 20 ноября, пишет сайт "Смоленской народной газеты". На сайте Следственного комитета России сообщается, что возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, по вине которых произошла трагедия.
Тело восьмиклассницы было обнаружено накануне. СМИ сообщали, что незадолго до трагедии она отправила президенту России Владимиру Путину письмо, в котором рассказала о низкой зарплате ее матери, работающей в поликлинике младшим медперсоналом. "Смоленская народная газета" указывает, что после этого мать "вызвали на ковер" к начальству.
Издание пишет, что из-за проблем со зрением школьницу дразнили циклопом, в соцсетях она долгое время публиковала картинки и статусы, кричащие о помощи, например: "Почему вы все такие злые?"
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Автор: Наталия Королева