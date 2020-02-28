 В Словакии на парламентских выборах побеждают ″Обычные люди″ | Новости из Германии о Европе | DW | 01.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Словакии на парламентских выборах побеждают "Обычные люди"

На первых парламентских выборах в Словакии после убийства журналиста Куцияка побеждает протестная партия. В правящей партии уже признали поражение и обвинили в нем "маркетинг".

Игорь Матович

Игорь Матович

По результатам подсчета 77 процентов голосов избирателей, на прошедших в субботу, 29 февраля, выборах в Национальный совет (парламент) Словакии побеждает оппозиционная партия "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO). У нее 24,8 процента голосов. Правящая партия "Направление - Социальная демократия" (Smer-SD) занимает второе место с 18,9 процента голосов.

Контекст

Участники круглого стола в Госдуме поддержали законопроект, предлагающий признать участников вторжения в Чехословакию "ветеранами боевых действий". Прага и Братислава считают документ ревизионистским. (03.06.2019)

В Словакии 29 февраля будут выбирать новый парламент. На итоги голосования может повлиять память об убийстве журналиста Яна Куцияка, которое, как говорят словаки, изменило страну. (28.02.2020)

Премьер-министр страны Петер Пеллегрини уже поздравил лидера OĽaNO Игоря Матовича с победой на выборах, отметив, что "у него хороший маркетинг, но нам будет интересно, как он справится со своим постом". "Маркетинг только помогает прийти к власти, но этого недостаточно для управления страной", - подчеркнул премьер.

Убийство журналиста

На исход выборов повлияло резонансное убийство 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой, которые были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65-ти километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Спустя год после преступления перед судом предстал словацкий бизнесмен и мультимиллионер Мариан Кочнер, обвиненный в том, что в феврале 2018 года он заказал убийство Яна Куцияка. Убийство Яна Куцияка вызвало огромную волну протеста в стране. Критике подверглась правящая партия, по мнению оппозиции, именно ее представители допустили проникновение коррупции и криминала во власть.

Смотрите также: 

Смотреть видео 01:01

Жители Словакии против произвола власти

  • Мальта: Дафне Каруана Галиция

    Жертвы во имя свободы печати

    Мальта: Дафне Каруана Галиция

    Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Словакия против расширения Европейского стабфонда  

Кошице: культурная столица Европы - 2013  

Также по теме

Slowakei Demonstrationen zum 2. Jahrestag Ermordung von Jan Kuciak und Martina Kusnirova

Как на выборы парламента Словакии повлияет убийство журналиста 28.02.2020

В Словакии 29 февраля будут выбирать новый парламент. На итоги голосования может повлиять память об убийстве журналиста Яна Куцияка, которое, как говорят словаки, изменило страну.

Armenien Jerewan Demonstration von Anhängern des Ex-Präsidenten Sargsjan

В Армении судят двух экс-президентов: как и почему это происходит 25.02.2020

В Ереване в один день перед судом предстали сразу два бывших президента страны - уникальный случай. Что думают об этом в Армении и почему это стало возможным?

Russland Rubel Banknoten

Эксперт Transparency: Коррупция отнимает основополагающие права у россиян 23.01.2020

Стагнация в борьбе с коррупцией в странах бывшего СССР - один из выводов нового доклада Transparency International. Эксперт TI по Восточной Европе пояснила DW результаты исследования.

Реклама

Самые читаемые

Скандал в Германии: немцы возмущены фильмом российского режиссера  

Протоиерей РПЦ призвал прихожан в Италии не подчиняться властям  

В Германии коронавирусом заразились четыре ребенка  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно