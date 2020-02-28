В Словакии на парламентских выборах побеждают "Обычные люди"

По результатам подсчета 77 процентов голосов избирателей, на прошедших в субботу, 29 февраля, выборах в Национальный совет (парламент) Словакии побеждает оппозиционная партия "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO). У нее 24,8 процента голосов. Правящая партия "Направление - Социальная демократия" (Smer-SD) занимает второе место с 18,9 процента голосов.

Премьер-министр страны Петер Пеллегрини уже поздравил лидера OĽaNO Игоря Матовича с победой на выборах, отметив, что "у него хороший маркетинг, но нам будет интересно, как он справится со своим постом". "Маркетинг только помогает прийти к власти, но этого недостаточно для управления страной", - подчеркнул премьер.

Убийство журналиста

На исход выборов повлияло резонансное убийство 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой, которые были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65-ти километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Спустя год после преступления перед судом предстал словацкий бизнесмен и мультимиллионер Мариан Кочнер, обвиненный в том, что в феврале 2018 года он заказал убийство Яна Куцияка. Убийство Яна Куцияка вызвало огромную волну протеста в стране. Критике подверглась правящая партия, по мнению оппозиции, именно ее представители допустили проникновение коррупции и криминала во власть.

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