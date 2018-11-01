 В СК назвали ограбление целью убийства российских журналистов в ЦАР | Новости из Германии о России | DW | 12.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В СК назвали ограбление целью убийства российских журналистов в ЦАР

Следственный комитет не нашел в убийстве российских журналистов в ЦАР связи с "людьми Пригожина". В центре "Досье" ранее указали на доказательства спланированного и преднамеренного преступления.

Цветы у портретов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля

Цветы у портретов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля

Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центрально-африканской республике было совершено "темнокожими вооруженными людьми" "с целью грабежа". Об этом в интервью изданию "Коммерсант", опубликованному в воскресенье, 12 января, заявил заместитель главы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

Контекст

Следователи ЦАР еще в августе 2018 года имели доказательства, что убийство россиян было спланированным и преднамеренным, но продолжали утверждать об ограблении, отмечается в документе. (25.10.2019)

Жандарм, следивший за убитыми в Африке журналистами Джемалем, Расторгуевым и Радченко, неоднократно звонил россиянину, связанному со структурами Пригожина, утверждает расследовательский центр Ходорковского. (10.01.2019)

"Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе", - озвучил Краснов результаты расследования, проведенного  следователями СК. По его словам, российская съемочная группа "была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались", из-за чего и подвергли себя опасности встречи с грабителями.

Расследование центра "Досье"

Между тем параллельно со следователями СК расследовавший преступление центр "Досье" еще в ноябре 2019 года пришел к выводу, что версия "ограбления", которой придерживаются как СК, так и власти ЦАР, несмотря на наличие доказательств, подтверждающих спланированное и преднамеренное убийство, была придумана сотрудниками Пригожина уже на следующий день после нападения на журналистов.

Сами следователи ЦАР, по данным центра "Досье", также быстро пришли к выводу, что убийство россиян было преднамеренным, спланированным и профессионально исполненным, однако затем фактически бойкотировали расследование. Центр "Досье" также пришел к выводу, что за перемещениями журналистов по ЦАР следил местный жандарм, связанный с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина.

Убийство журналистов

30 июля 2019 года в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По заказу "Центра управления расследованиями", финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера.

О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ СМИ стали сообщать весной 2018 года. Так, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.

Смотрите также:

  • Мальта: Дафне Каруана Галиция

    Жертвы во имя свободы печати

    Мальта: Дафне Каруана Галиция

    Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Смотреть видео 03:09

Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат

Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Журналисты о пресс-конференции Путина  

Кремль пытался замять гибель российских наемников в Сирии?  

Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат  

Также по теме

Russland Moskau - Aktivist wird von der Polizei durchsucht

Активист "Артподготовки" узнал напавшего на него человека 01.11.2018

Владимир Иванютенко направил в полицию ходатайство с просьбой провести опознание Валерия Амельченко. По информации "Новой газеты", Амельченко участвовал в нападениях и операциях по поручению лиц из структур Пригожина.

Jewgeni Prigoschin

Навальный и Шлосберг просят СК проверить данные о Пригожине 22.10.2018

"Новая газета" рассказала о нападениях, которые совершались по заказу людей Пригожина. Источник издания после этого, сообщив о слежке, пропал.

Реклама

Самые читаемые

Юлия Ауг: В России налицо все признаки формирования тоталитарного государства  

МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России  

Пожары в Австралии и в мире: замкнутый огненный круг  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно