 В Сирии жертвами нападения близ границы с Турцией стали 8 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2019

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Мир

В Сирии жертвами нападения близ границы с Турцией стали 8 человек

Нападение произошло в регионе, подконтрольном протурецким сирийским повстанцам. На оживленной площади в городе Африн взорвался заминированный автомобиль.

Турецкий боевой вертолет над Африном

Турецкий боевой вертолет над Африном

В Сирии неподалеку от границы с Турцией в результате нападения погибли 8 человек, еще не менее 30 были ранены, сообщили спасательные службы и очевидцы в четверг, 31 октября. Инцидент произошел в регионе, находящемся под контролем сирийских повстанцев, получающих поддержку от Турции.

В городе Африн на одной из оживленных торговых площадей взорвался заминированный автомобиль. На фотографиях, выложенных в соцсетях, видны пожары и разрушения.

Контекст

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)

Турция начала военную операцию на севере Сирии. Анкара объявила, что хочет создать там "зоны безопасности" и расселить беженцев. Сергей Елкин сомневается в благородном порыве Эрдогана. (10.10.2019)

Вылазки курдов из YPG

В пограничном регионе между Сирией и Турцией часто совершаются теракты. В основном, они происходят в населенных арабами городах, находящихся под контролем протурецких сирийских формирований.

Местные жители и повстанцы обвиняют в этих нападениях формирования курдской группировки YPG. В YPG отвергают эти обвинения, подчеркивая, что ее формирования не нападает на мирное население, а ведeт партизанскую войну против турецких войск.

Турецкая армия при поддержке сирийских повстанцев захватила населенный преимущественно курдами Африн еще в марте 2018 года и изгнала оттуда бойцов YPG. Руководство в Анкаре считает YPG террористической группировкой.

  • Беженцы в Телль Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Первая остановка

    По данным ООН, более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома на севере Сирии из-за военной операции Турции, начавшейся 9 октября. Эти люди бегут вглубь страны или же пытаются пересечь границу с Ираком, но удается это не всем. Телль-Тамер - населенный пункт, где сейчас много беженцев из города Рас- эль-Айна.

  • Приграничный город на севере Сирии

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    В городе одни мужчины

    Во многих населенных пунктах в приграничной полосе на севере Сирии остались одни мужчины. Женщины и дети бежали от военных действий. Часть из них направилась в город Эль-Хасака, центр одноименной провинции. "Но условия в Хасаке становятся все хуже, потому что туда постоянно прибывают новые беженцы. Поэтому мы решили остаться здесь, в Дерике", - рассказывает DW Суна, мать троих детей.

  • Плачущий беженец

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    "Мы все потеряли"

    Большинство тех, кто вынужден был бежать в результате военной операции Турции в Сирии, - курды. Этот мужчина рассказывает, что в его родном городе Рас-эль-Айне остались в основном арабы. Он поддерживает связь по телефону со своими бывшими соседями. "Вчера они рассказали, что исламисты разрушили наш дом. Мы все потеряли", - говорит DW этот мужчина.

  • Беженцы в Телль Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Беженцы в Телль-Тамере

    Военные действия проходили всего в нескольких километрах от Телль-Тамера. Поэтому многие международные гуманитарные организации покинули его. Но город наполнен беженцами из Рас-эль-Айна и соседних деревень. Они предоставлены сами себе. Оказать им помощь пытаются лишь немногие оставшиеся здесь местные НПО.

  • Гуманитарная помощь для беженцев в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Помощь местных НПО

    Помимо Телль-Тамера, в других близлежащих деревнях также проживают сотни внутренне перемещенных лиц. "Они селятся в пустых домах, многие из них - слишком близко к местам, уже взятым под контроль турецкой армией, или тем районам, где еще находятся боевики "Исламского государства", - рассказал DW координатор одной из местных НПО Хасан Башир.

  • Пожилой беженец в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Беженцам не хватает продовольствия

    Этот арабский мужчина из Рас-эль-Айна ждет своей очереди, чтобы получить продукты, которые раздают беженцам местные НПО. У мужчины большая семья - четыре жены и много детей. Гуманитарная помощь же состоит только из одного пайка на семью.

  • Школа в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Школы стали приютом для беженцев

    Все школы в городах вдоль сирийской границы были закрыты с начала военной операции Турции. В зданиях школ сейчас живут беженцы. Как в этой школе в Телль-Тамере. Тот, кто могли уехать, направились в такие города, как Эль-Хасака, которые находятся южнее. Остальные остаются здесь и приспосабливаются к тяжелым условиям жизни.

  • Ребенок стоит на верху лестницы, женщина поднимается к нему

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Без воды и света

    50 курдских семей из Рас-эль-Айна сейчас живут в этой заброшенной школе в Телль-Тамере без воды и электричества. Поскольку здесь очень плохие санитарные условия, местные доктора опасаются вспышки холеры и других заболеваний. "Если так будет продолжаться, мы столкнемся с серьезным гуманитарным кризисом", - говорит один из них в интервью DW.

  • Больница в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Ситуация в больницах

    Многих раненых в ходе военных действий доставили в больницу в Телль-Тамере. Но здесь лежат и те, кто страдает от тяжелых заболеваний. Двое больных рассказали DW, что должны были пройти химиотерапию в Дамаске до начала военной операции в Турции, но не успели выбраться из города. Нынешняя ситуация не позволяет им туда добраться.

  • Руины церкви Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Жизнь среди руин

    В этом районе на окраине Телль-Тамера почти никто не живет. Местные жители бежали отсюда после прихода боевиков ИГ. Раньше здесь находилась христианская церковь, которую взорвали исламисты. Сейчас среди руин вынуждены жить несколько семей беженцев из Рас-эль-Айна.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 17:43

Эрдоган против сирийских беженцев: что думают мигранты о военной операции Анкары. Европа в фокусе (14.10.2019)

 

Контекст

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

Фотограф Карлос Зурутуза побывал на севере Сирии, где шла военная операция Турции. Он говорил с семьями, которые вынуждены были покинуть свои дома, и фотографировал деревни, в которых остались одни мужчины. Галерея DW. (25.10.2019)  

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