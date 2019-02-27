 В Сенатe США подготовлен новый законопроект о санкциях против России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2019

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Мир

В Сенатe США подготовлен новый законопроект о санкциях против России

Согласно новому законопроекту, подготовленному американскими сенаторами, санкции могут быть введены в отношении крупнейших российских банков и распространены на энергетический и оборонный секторы российской экономики.

Здание Сената США на Капитолии в Вашингтоне

Здание Сената США на Капитолии в Вашингтоне

Американские сенаторы в среду, 3 апреля, внесли в Конгресс законопроект о введении новых санкций против России в связи со вмешательством в президентские выборы 2016 года. Санкции предполагается ввести в отношении крупнейших российских банков, таких как Сбербанк и ВТБ, а также распространить их на энергетический и оборонный секторы российской экономики.

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Кроме того, законопроект предусматривает запрет на операции с российским внешним долгом.

Проект документа подготовили сенатор-демократ Крис Ван Холлен и Марко Рубио от Республиканской партии.

Согласно законопроекту, директор национальной разведки США должен будет в течение 30 дней после любых выборов федерального масштаба отчитаться, вмешивалась ли в них Россия или какое-либо другое иностранное государство. Если такое вмешательство было обнаружено, то в течение 10 дней предлагается вводить санкции.

В 2014 году в связи с присоединением Крыма и ролью, которую российские власти играли в украинском кризисе, США, а также Евросоюз ввели санкции против России. С тех пор они неоднократно ужесточались, а их действие продлевалось.

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    Автор: Ирина Филатова


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Ссылки в интернете

https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/848643fd-db7a-447a-8db0-aca2e080f555/CA616C85336870AEF1D5DC78D3980515.20190403-vanhollen-rubio-deter-act-as-introduced.pdf

https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?id=ECDD8995-B065-4204-9DF5-69046BA9AD33

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