 В Сенате США не поддержали импичмент президенту Трампу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Сенате США не поддержали импичмент президенту Трампу

Обвинение в злоупотреблении Трампа властью поддержали 47 демократов и один республиканец. С обвинением в препятствовании расследованию Конгресса США согласились только демократы.

Президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп

Члены Сената США в среду, 5 февраля, проголосовали против объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Для импичмента были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии.

Контекст

Процедура импичмента Дональду Трампу, похоже, не особо навредила президенту США. Более болезненные репутационные потери из-за "украинской аферы" может понести украинский олигарх Дмитрий Фирташ. (04.02.2020)

Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии. (19.12.2019)

Ранее президенту были предъявлены формальные обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию Конгресса Соединенных Штатов. Первое обвинение поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец. Со вторым согласились все демократы и ни один из 53 республиканцев.

"Украинагейт" и расследование Конгресса США

Обвинение в злоупотреблении властью связано с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором президент США якобы призывал начать расследование против своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

Обвинение в препятствовании расследованию Конгресса связано с попытками главы Белого дома помешать даче показаний и заблокировать доступ к некоторым запрошенным демократами документам.

Смотрите также:

  • Человек с указкой перед группой людей

    Сколько полномочий у президента США

    Что говорит Конституция США

    Избирается президент США на 4 года, максимально может находиться на этом посту два срока подряд. Он объединяет в себе функции главы государства и правительства. Задача президента - исполнять законы, принятые Конгрессом. Ему подчиняются примерно 4 миллиона человек, работающих в органах исполнительной власти. Президент принимает послов и имеет право признавать или нет то или иное государство.

  • Руки, скованные цепями

    Сколько полномочий у президента США

    Система сдержек и противовесов

    В США три ветви власти по замыслу "отцов-основателей" взаимно ограничивают друг друга. Президент может помиловать осужденных и выбирает федеральных судей, но утверждает их кандидатуры Сенат. Президент также назначает министров и послов, если их кандидатуры получили одобрение сенаторов. Такая процедура - один из способов законодательной власти контролировать исполнительную.

  • Человек перед десятком шестеренок

    Сколько полномочий у президента США

    Сила Конгресса

    Президент должен информировать Конгресс о насущных проблемах страны и своем видении путей ее развития, для этого он произносит ежегодную "Речь о положении дел нации". Он не имеет права вносить законопроекты, но может в речи обозначить важные, с его точки зрения, темы, призывая Конгресс прислушаться к его мнению. Но на этом прямые законотворческие полномочия хозяина Белого дома заканчиваются.

  • Человек говорит да и нет группе людей

    Сколько полномочий у президента США

    Он может просто сказать "нет"

    Президент накладывает вето на законопроект, если возвращает его в Конгресс, не поставив свою подпись. Конгресс может обойти данное решение, если за это проголосуют две трети членов обеих палат парламента. По данным Сената, из примерно 1500 отклоненных американскими президентами законопроектов парламентариям удалось утвердить 111 в качестве законов, преодолев президентское вето.

  • Человек засовывает бумагу в карман

    Сколько полномочий у президента США

    Серые зоны

    Конституция США и решения Верховного суда не дают полного представления о том, сколько всего полномочий у президента. Например, он может воспользоваться правом "карманного вето" - затянуть рассмотрение принятого законопроекта так, чтобы преодоление вето на текущей сессии Конгресса было невозможным. Против такого трюка, применявшегося в американской политике больше тысячи раз, Конгресс бессилен.

  • Человек держит за ниточки подвешенных людей

    Сколько полномочий у президента США

    Решения президента, имеющие силу закона

    Президент США может дать распоряжение членам правительства, предписывающее, как им выполнять обязанности. Оно называется "исполнительным указом" и имеет силу закона. Одобрения законодателей не требуется. И все же президент не всевластен. Суды могут отменить его распоряжения, Конгресс может принять закон, аннулирующий исполнительный указ. Но.. новый президент может отменить уже их, и так далее.

  • Человек с длинной рукой перед группой людей

    Сколько полномочий у президента США

    Как обойти Конгресс

    Американский президент имеет право заключать международные договоры, но для их ратификации нужна поддержка двух третей Сената. Поэтому нередко вместо договоров с другими странами используются так называемые исполнительные соглашения, которые не нуждаются в одобрении Конгресса. Но Конгресс может обратиться с иском в Верховный суд или принять закон, регулирующий сферу действия соглашения.

  • Люди вокруг стола, на котором стоят солдатики

    Сколько полномочий у президента США

    Кто - кого? Когда - как

    Президент США - верховный главнокомандующий, но войну имеет право объявлять только Конгресс. Может ли президент отправлять войска для участия в вооруженном конфликте без согласия парламента? Когда США вступили в войну во Вьетнаме, Конгресс счел это превышением полномочий президента. Считается, что президент может действовать в этой области свободно до тех пор, пока не вмешается Конгресс.

  • Человека на руках выносят из здания

    Сколько полномочий у президента США

    Самое сильное оружие

    Если президент злоупотребляет полномочиями или нарушает закон, то парламент может начать процедуру отстранения его от власти. Таких попыток импичмента было две, обе - безуспешные. Но у Конгресса есть куда более мощный инструмент, чтобы остановить любые президентские инициативы: именно Конгресс утверждает бюджет страны. Нет бюджета - значит, у президента нет денег на реализацию своих планов.

    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


Смотреть видео 13:45

Скандал с Зеленским в США: Трампу грозят импичментом за Ukrainegate. DW Новости

Контекст

Сколько полномочий у президента США

Тот, кто занимает Белый дом, единолично правит супердержавой США? Это заблуждение. Все не совсем так, полномочия президента ограничены, ему приходится считаться прежде всего с Конгрессом. (19.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с Зеленским в США: Трампу грозят импичментом за Ukrainegate. DW Новости  

Звонок в Украину доведет Трампа до импичмента? Новые свидетели в Украинагейт. DW Новости  

Путин на связи из космоса. Трампа импичат. Наша мировая коммуналка - "Заповедник", выпуск 103  

Также по теме

USA Donald Trump Amtsenthebungsverfahren

Сенат США отклонил вызов новых свидетелей по делу Трампа 01.02.2020

Итоговое голосование по делу об импичменте ожидается в Сенате Конгресса США 5 февраля.

USA Washington Sicherheitsberater John Bolton

Однопартийцы Трампа ждут показаний от его бывшего советника Болтона 27.01.2020

Экс-советник президента США рассказал, как Трамп хотел шантажировать Киев военной помощью. Сенатор Ромни призвал вызвать Джона Болтона на слушания по импичменту.

Rudy Giuliani persönlicher Anwalt Donald Trump

Адвоката Трампа Джулиани обвинили в клевете на экс-посла США в Украине 08.11.2019

Рудольф Джулиани несколько месяцев вел "кампанию лжи" против Мари Йованович, заявил чиновник Госдепартамента США.

Реклама

Самые читаемые

Группа Rammstein лишилась своего фронтмена  

Немецкие ученые: Коронавирус передается и от людей со слабыми симптомами  

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно