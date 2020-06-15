 В Северном море разбился американский истребитель F-15 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.06.2020

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Мир

В Северном море разбился американский истребитель F-15

Истребитель F-15 поднялся в воздух на востоке Великобритании для тренировочного полета. Судьба пилота и причины крушения пока неизвестны.

Истребитель F-15

Истребитель F-15 (фото из архива)

В Северном море в понедельник, 15 июня, разбился американский истребитель F-15C Eagle. Об этом сообщила представитель военно-воздушных сил США.

Истребитель поднялся в воздух для выполнения тренировочного полета с военной базы Лейкенхит, расположенной в восточной части Великобритании. На борту находился один пилот, его судьба неизвестна. Причина происшествия выясняется.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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