В Северном море разбился американский истребитель F-15

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

Оборона и секретные расходы в приоритетах

Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев