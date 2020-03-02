 В Сбербанке разработали математическуую модель распространения коронавируса | Новости из Германии о России | DW | 04.03.2020

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Россия

В Сбербанке разработали математическуую модель распространения коронавируса

По мнению экспертов "Сбербанка", новую волну коронавируса следует ожидать осенью. Сейчас модель наполняют данными в сотрудничестве с Минздравом РФ.

Коронавирус под микроскопом

Коронавирус под микроскопом

Эксперты российского "Сбербанка" создали математическую модель распространения коронавируса SARS-CoV-2 в России и в мире. В настоящее время модель наполняется данными в сотрудничестве с министерством здравоохранения, сообщил в среду, 4 марта, глава "Сбербанка" Герман Греф на открытии олимпиады для школьников в Москве.

"Там есть три сценария. В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит", - цитирует его слова ТАСС. В свою очередь эксперт "Сбербанка" по исследованию данных Максим Еременко сообщил, что модель распространения коронавируса получила название Gleam, после доработки ее собираются передать Минздраву. Он также указал, что модель предполагает, что возможны две волны распространения коронавируса - весенняя и осенняя.

В России - шесть подтвержденных случаев коронавируса, в мире - более 94 тысяч

В России пока официально выявлены шесть случаев заболевания, один из них - у жителя Московской области, еще два - у граждан Китая в Тюменской области и Забайкалье. Кроме того, в Казань были эвакуированы три россиянина с коронавирусом с круизного лайнера Diamond Princess.

Во всем мире, по данным сайта Worldometers, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 94 тысяч человек, из них более 80 тысяч приходится на Китай. В Южной Корее - 5600 заразившихся коронавирусом, в Иране - почти 3000. В Европе на первом месте находится Италия, где подтверждены 2,5 тысячи случаев заражения. От последствий заболевания скончались в общей сложности 3200 человек, из них почти 3000 - в Китае, с которого началось распространение нового возбудителя. При этом выздоровели 51 тысяча пациентов.

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    Автор: Елена Гункель


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