 В Саудовской Аравии задержаны несколько блогеров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2019

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Мир

В Саудовской Аравии задержаны несколько блогеров

Задержанные в Саудовской Аравии поддерживали активисток, выступающих за права женщин.

Саудовская правозащитница Азиза аль-Юсеф за рулем автомобиля в знак протеста против запрета для женщин на вождение машины (фото из архива)

Саудовская правозащитница Азиза аль-Юсеф за рулем автомобиля в знак протеста против запрета для женщин на вождение машины (фото из архива)

Как минимум восемь активистов и блогеров были задержаны в Саудовской Аравии. Все они выступали в поддержку активисток за права женщин, задержанных в королевстве год назад. Об этом сообщила в пятницу, 5 апреля, саудовская правозащитная группа с офисом в Лондоне ALQST.

В то же время другая саудовская правозащитная группа - "Prisoners of Conscience" ("Узники совести". - Ред.) - сообщает о десяти задержанных.

По данным ALQST, двое из них имеют, кроме саудовского, также американское гражданство. Речь идет об активисте и враче Бадере аль-Ибрагиме и сыне известной активистки Азизы аль-Юсеф - Салахе аль-Хайдаре. 

"Власти Саудовской Аравии хотят заставить замолчать каждого, кто посмеет высказать свое мнение"

Задержания активистов и блогеров начались в четверг, 4 апреля, сообщает агентство AFP. Накануне состоялось очередное судебное слушание по делу задержанных в прошлом году активисток, выступающих в защиту прав женщин.

"Власти в Саудовской Аравии одержимы желанием заставить замолчать любого, кто посмеет в личной беседе или публично высказать свое мнение", - заявила директор правозащитной организации "Amnesty International" по Ближнему Востоку Сама Хадид.

Дело правозащитниц, задержанных в 2018 году

Одиннадцать активисток, выступающих за права женщин, были задержаны в 2018 году после того, как они, кроме прочего, высказались за право женщин водить машину.

Спустя месяц после их задержания распространяющийся на женщин запрет на вождение автомобиля в Саудовской Аравии был отменен.

В суде правозащитниц обвиняют в том, что они поддерживали "подозрительные контакты" с иностранцами и пытались навредить "безопасности и стабильности" королевства. Три активистки были в конце марта отпущены на свободу, сообщает "Amnesty International".

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Сайт саудовской правозащитной организации ALQST

Сайт саудовской правозащитной организации ALQST

Сообщение "Amnesty International" о том, что три правозащитницы из Саудовской Аравии были отпущены на свободу

Сообщение "Amnesty International" о том, что три правозащитницы из Саудовской Аравии были отпущены на свободу

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