 В Сан-Диего зашел корабль ВМС США с коронавирусными больными | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2020

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Мир

В Сан-Диего зашел корабль ВМС США с коронавирусными больными

На борту эсминца USS Kidd 64 инфицированных моряка. Это уже второй американский корабль, пострадавший от пандемии коронавируса.

Эсминец USS Kidd в Тихом океане

Эсминец USS Kidd в Тихом океане

В гавань калифорнийского Сан-Диего зашел корабль ВМС США, на котором десятки членов команды инфицированы коронавирусом. На эсминце USS Kidd инфицировано 64 из 300 моряков, сообщили ВМС США в среду, 29 апреля. В то же время более половины экипажа еще не проходили проверку на коронавирус.

Первый случай коронавируса на USS Kidd был зафиксирован на прошлой неделе, когда корабль патрулировал Карибское море в поисках наркоторговцев. После этого двое инфицированных были доставлены на сушу и еще 15 - переведены на другой корабль, более пригодный для лечения.

После захода в Сан-Диего, USS Kidd будет эвакуирован и тщательно дезинфицирован. Весь экипаж поместят на карантин.

Второй корабль ВМС США с коронавирусом

Это уже второй корабль ВМС США, временно отстраненный от несения службы из-за коронавируса. Первым стал авианосец USS Theodore Roosevelt, который по-прежнему стоит у берегов острова Гуам в Тихом океане. На этом корабле инфицированы 969 из 4800 членов экипажа, один моряк скончался.

Капитан авианосца Бретт Крозиер был отправлен в отставку из-за скандала вокруг его письма командованию ВМС США, в котором он эмоционально описал драматическую ситуацию на корабле из-за вспышки коронавируса. Крозиера уволили после того, как его письмо стало достоянием гласности, обвинив его в распространении паники и "плохом суждении".

Несколько дней тому назад американские СМИ, однако, сообщили, что некоторые члены командования ВМС теперь выступают за восстановление Крозиера в должности капитана.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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