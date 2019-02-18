 В Санкт-Петербурге согласовали марш памяти Немцова | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2019

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Россия

В Санкт-Петербурге согласовали марш памяти Немцова

В Северной столице акция в память о Борисе Немцове состоится 24 февраля перед Финляндским вокзалом.

Фотография Бориса Немцова

Администрация Санкт-Петербурга согласовала проведение акции в память о российском оппозиционере Борисе Немцове 24 февраля на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров.

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Спустя три года после убийства Немцова российские власти согласились увековечить его память. Видимо, повлияло решение Вашингтона назвать именем политика площадь перед посольством РФ, считает Александр Плющев. (27.02.2018)

В Москве аналогичный марш пройдет от Страстного бульвара до Проспекта академика Сахарова. 

В Северной столице власти сначала отказались утвердить акцию. Организаторы предлагали три маршрута на выбор, в частности - по центру города.

Первый марш памяти Немцова собрал тысячи участников

Впервые марш памяти Бориса Немцова состоялся 1 марта 2015 года. По разным данным, он собрал тогда от 16 тысяч до 100 тысяч человек.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но его заказчики не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.

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    Автор: Ирина Чевтаева, Юлия Вишневецкая


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В годовщину убийства создателя движения "Солидарность" и сопредседателя партии РПР-ПАРНАС Бориса Немцова в Москве прошла многотысячная акция в память о политике. (27.02.2016)  

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