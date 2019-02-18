В Санкт-Петербурге согласовали марш памяти Немцова

Администрация Санкт-Петербурга согласовала проведение акции в память о российском оппозиционере Борисе Немцове 24 февраля на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров.
В Москве аналогичный марш пройдет от Страстного бульвара до Проспекта академика Сахарова.
В Северной столице власти сначала отказались утвердить акцию. Организаторы предлагали три маршрута на выбор, в частности - по центру города.
Первый марш памяти Немцова собрал тысячи участников
Впервые марш памяти Бориса Немцова состоялся 1 марта 2015 года. По разным данным, он собрал тогда от 16 тысяч до 100 тысяч человек.
Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но его заказчики не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.
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Памятный маршрут
Тысячи людей с цветами, белыми воздушными шарами и нарисованными от руки плакатами собрались на Пушкинской площади и прошли по Страстному, Петровскому и Сретенскому бульварам и проспекту академика Сахарова.
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Москва вспоминает Бориса Немцова
Пришли тысячи
По оценкам ГУ МВД, в шествии приняли участие 7, 5 тысяч человек, а по "белому счетчику", организованному волонтерами, - более 25 тысяч человек.
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"Борись"
Организаторы акции раздавали плакаты с российскими флагами, фотографиями и цитатами Бориса Немцова, также были транспаранты с лозунгами - "Борись", "Я не боюсь".
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Страха нет
На акции также было много авторских плакатов. "Мы не боимся!" - говорилось на нескольких транспарантах.
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"Не простим"
Плакат - ответ главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее опубликовал на своей странице в Instagram видео с лидером партии ПАРНАС в оптическом прицеле винтовки.
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Лозунги
Участники шествия скандировали "Герои не умирают", "Россия будет свободной".
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Флаги шествия
Над шествием реяли российские флаги с траурной лентой, анархистские, "Солидарности", "Свободной России", "Демократического выбора", "Русского объединенного национального альянса", "Левого социалистического действия", партии ПАРНАС.
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Участники акции
Состав шествия был довольно пестрый, возраст участников шествия - от нескольких месяцев до 80 лет.
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Политические требования
Проспект Сахарова в конце шествия был перегорожен растяжками "Долой политические репрессии" и "Россия будет свободной". Десятки человек скандировали: "Путин в Кремле, Россия в петле", "Долой власть чекистов", "Свободу узникам Болотной", "Путин против русских, а русские против Путина", "Россия - не ГУЛАГ", "Чекистам - люстрация".
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На месте гибели
После окончания шествия многие пошли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы к месту убийства политика.
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Дело Немцова
Соратники Немцова продолжают добиваться установления личностей заказчиков и организаторов преступления. Его адвокат уверен, что мотив убийства - общественная и политическая деятельность оппозиционера.
Автор: Ирина Чевтаева, Юлия Вишневецкая