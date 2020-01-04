В Санкт-Петербурге скончался известный российский онколог Андрей Павленко

Известный российский врач, руководитель онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Павленко скончался в воскресенье, 5 января, на 42-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила его супруга Анна Гегечкори.
"Сегодня 5 января в 08.20 Андрея не стало", - написала она. Последние дни жизни он провел дома в Санкт-Петербурге, вместе с женой и тремя детьми. Около двух лет Павленко боролся с раком желудка.
"Жизнь человека"
После того как у медика в начале 2018 года диагностировали онкологию третьей стадии, он начал вести блог "Жизнь человека", в котором с помощью видеороликов, подкастов и фотоподборок рассказывал о своей борьбе с заболеванием. Врач надеялся, что ему таким образом удастся повысить внимание к проблеме и больше людей в результате смогут получить информацию о диагностике и своевременном лечении.
Задача - снизить уровень канцерофобии
В октябре 2018 года Павленко зарегистрировал фонд Cancer Fund (Фонд целевого капитала Андрея Павленко) - благотворительную организацию, которая ставит перед собой глобальную задачу улучшения качества онкологической помощи в России. Врач надеялся, что таким образом ему удастся "снизить общий уровень канцерофобии" в обществе.
Андрей Павленко активно выступал за изменения в отечественной онкологии, в частности, в системе обучения врачей. Создал проект Школа практической онкологии с тем, чтобы дать молодым специалистам возможность интенсивной операционной практики под контролем опытных наставников-менторов. Медик также активно сотрудничал с порталом "Такие дела".
В знак солидарности коллеги побрились наголо
В ходе лечения Павленко прошел несколько курсов химиотерапии. Когда он рассказал коллегам, что у него начали выпадать волосы, сотрудники онкоцентра побрились наголо и записали обращение в знак поддержки. Врачи заявили, что будут помогать Павленко "ради победы, ради единства, которое нужно для борьбы с онкологическими заболеваниями", напоминают "Такие дела".
"Не опускайте руки!"
За несколько дней до смерти врач опубликовал в Facebook прощальное послание, в котором написал, что "болезнь оказалась коварнее" и не оставила ему шансов. "Хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, - не опускайте руки!" - призвал он.
На момент написания новости отметки о том, что пост им понравился, оставили 18 тысяч человек, свыше 9600 пользователей поделились им. Под текстом обращения - свыше 4800 комментариев. Многие сообщали о том, как блог Павленко помог им в борьбе с собственными недугами.
Андрей Павленко - лауреат независимой премии в области профессиональной журналистики "Редколлегия", награжден премией Moscow Urban Forum за лучший благотворительный и социальный проект. Он также был удостоен премии "Headliner года", которая присуждается "обыкновенным людям", которые совершают "необыкновенные дела".
Смотрите также:
-
Таблетки, изменившие мир
20 лет виагре
Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.
-
Таблетки, изменившие мир
Чудо-таблетка
Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.
-
Таблетки, изменившие мир
Гормональный контрацептив
Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.
-
Таблетки, изменившие мир
Антибиотики
В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.
-
Таблетки, изменившие мир
Аспирин
Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.
-
Таблетки, изменившие мир
Таблетки, понижающие давление
Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.
-
Таблетки, изменившие мир
Маркумар, варфарин, плавикс…
Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.
-
Таблетки, изменившие мир
Таблетки от аллергии
Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.
-
Таблетки, изменившие мир
Антидепрессанты
Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.
-
Таблетки, изменившие мир
Витамины
То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.
Автор: Татьяна Вайнман