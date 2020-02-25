В Санкт-Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова

В центр Санкт-Петербурга, где проходила согласованная с властями акция в память убитого пять лет назад оппозиционного политика Бориса Немцова, было стянуто большое число силовиков.
В Санкт-Петербурге в субботу, 29 февраля, прошла акция, приуроченная к 5 годовщине гибели оппозиционного политика Бориса Немцова. По оценка самих участников, в шествии от станции метро "Горьковская" к Троицкой площади и в массовом пикете у Соловецкого камня приняло участие от 2 до 4 тысяч человек, передает корреспондент DW.
Согласованная с властями акция началась в полдень у станции метро "Горьковская" и продолжалась в районе Троицкой площади, где состоялся массовый пикет у Соловецкого камня.
После того, как к подножию Камня были возложены цветы, установлены портреты убитого политика и зажжены поминальные свечи, состоялся импровизированный митинг. Выступавшие пользовались лишь мегафоном. Ораторы делились воспоминаниями о Немцове, призывали оппозицию к объединению и агитировали голосовать против предлагаемых Владимиром Путиным поправок в Конституцию РФ. Выступления прерывались скандированием лозунгов "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".
Полиция задержала нескольких участников акции
Перед началом и после акции на Троицкой площади сотрудники полиции задержали шестерых активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России". Среди них - один из выступавших - Павел Чупрунов из "Открытой России".
Еще до начала акции вдоль Александровского парка выстроились машины полиции и Росгвардии, сообщает корреспондент DW. При этом марш был санкционирован администрацией Петроградского района. Сотрудники полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.
"Фонтанка.ру" сообщила о 800 сотрудниках "Росгвардии"
Петербургское издание "Фонтанка.ру" пишет о небывалом количестве силовиков в центре города. По его данным, к обеспечению порядка на акции привлекли около 800 сотрудников Росгвардии, часть из них была вызвана из Петрозаводска. Кроме того, на Манежной площади замечен бронеавтомобиль "Тигр", а на крыше одного из домов на Итальянской улице - снайперы, пишет далее издание.
Кроме того, накануне в центре Санкт-Петербурга была замечена колонна спецтехники с карельскими номерными знаками, в составе которой присутствовали автозаки и "Тигр", указывает "Фонтанка.ру".
Власти Петербурга пытались помешать участию школьников
Ранее комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга разослал руководителям образовательных учреждений письмо с просьбой провести "профилактическую работу" и не допустить участия школьников в "несанкционированных мероприятиях" 29 февраля на территории города. Об этом 28 февраля сообщила мобильная группа помощи задержанным, основанная партией "Яблоко".
Письмо помечено отметкой "Срочно!", а подпись под ним поставила исполняющая обязанности заместителя председателя комитета Елена Спасская. Обращение к руководителям учебных заведений направлено в соответствии с распоряжением заместителя начальника главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко.
Первоначально в Санкт-Петербурге отказывались согласовать Марш Немцова
Согласованию акции в Санкт-Петербурге предшествовали неоднократные отказы властей. Все пять предлагаемых маршрутов в центре города Смольный сначала отклонил, отметив в своем отказе, что "неясно", что организаторы подразумевают под аббревиатурой "РФ". Устроители добивались проведения именно шествия и, по аналогии с Москвой, именно в центре города.
Столичные власти до этого согласовали проведение марша памяти Немцова 29 февраля. Участники московской акции почтут память политика в пятую годовщину со дня его убийства, а также потребуют сменяемости власти в России и выразят свое отношение к изменениям конституции. Акции памяти Бориса Немцова прошли и в других городах России, в частности, в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде, Воронеже, Орле, Перми, Казани.
Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.
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