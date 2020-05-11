В Санкт-Петербурге закрыли рынок из-за давки при раздаче бесплатной еды

Власти Санкт-Петербурга закрыли Сенной рынок после того, как раздача бесплатной еды вызвала там давку, в которой участвовали несколько сотен человек. Об этом в понедельник, 11 мая, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу, сообщает издание "Фонтанка". В понедельник полицейские опечатали ворота как открытых пространств рынка, так и павильона.

Поводом для закрытия рынка стало происшествие в воскресенье, когда 43-летний субарендатор торговой площадки на рынке устроил раздачу бесплатной еды. По его словам, это была благотворительная акция в честь священного для мусульман месяца Рамадан. Судя по фотографиям, акция собрала толпу в 200 человек, в которой невозможно было соблюдение социальной дистанции.

Санкт-Петербург - в лидерах по распространению коронавируса

Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для составления административного протокола. Его обвиняют в организации массового пребывания граждан в общественных местах, которое повлекло нарушение порядка.

"Нуждающиеся мусульмане, положение которых еще более ухудшилось из-за карантина, смогли получить продуктовые наборы. Однако не все из 200 человек, стоявших в очереди, соблюдали социальную дистанцию", - комментирует ситуацию информационное агентство Islam News.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 7700 человек. Излечились от болезни 1681 пациент, 56 человек скончались от последствий COVID-19.

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