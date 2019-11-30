 В Саксонии сформирована ″кенийская″ правящая коалиция | Новости из Германии о Германии | DW | 01.12.2019

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Германия

В Саксонии сформирована "кенийская" правящая коалиция

Партии ХДС, СДПГ и немецкие "зеленые" заключили в Саксонии коалиционное соглашение. "Кенийской" коалицию называют из-за соответствия символических партийных цветов государственному флагу Кении.

Вольфрам Гюнтер и Катя Майер (Союз-90/зеленые), Михаэль Кречмер (ХДС), Мартин Дулиг (СДПГ)

Вольфрам Гюнтер и Катя Майер ("Союз-90""/"зеленые"), Михаэль Кречмер (ХДС), Мартин Дулиг (СДПГ)

В федеральной земле Саксония сформирована правящая коалиция в составе Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Союз-90"/"зеленые". Руководители партийных фракций в земельном парламенте объявили о заключении коалиционного соглашения в Дрездене в воскресенье, 1 декабря.

Контекст

Итоги выборов в Бранденбурге и Саксонии, где крупного успеха добились правые популисты, тем не менее снизили риск развала правящей в ФРГ коалиции консерваторов и социал-демократов. Почему - у DW. (02.09.2019)

Коалицию, названную "Кения" из-за партийных цветов ее участников, ранее поддержали бранденбургские социал-демократы и консерваторы. Теперь "за" проголосовали "зеленые". (18.11.2019)

На выборах в ландтаг Саксонии, состоявшихся 1 сентября, христианские демократы получили 32,1 процента голосов, "зеленые" - 8,6 процента, а СДПГ - 7,7 процента. Лидер христианских демократов в Саксонии, премьер-министр этой земли Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) категорически исключил возможность формирования коалиции с правопопулистской "Альтернативой для Германии" и Левой партией, занявшими на выборах в земельный парламент второе и третье места соответственно. Он особо выделил цель "сформировать правительство, которое в предстоящие 5 лет будет служить земле стабильно и без предотвратимых споров".

Переговоры о создании коалиции начались 21 октября. После формирования она получила название "кенийской"  из-за соответствия символических партийных цветов - черного, красного, зеленого - государственному флагу Кении. Правящие коалиции с аналогичным названием появились в земле Бранденбург в ноябре 2019 года, а в Саксонии-Анхальт - в апреле 2016-го.

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