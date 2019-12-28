В Саксонии прошли акции в поддержку раненного беженцем волонетра

В немецком городе Ауэ-Бад-Шлема (федеральная земля Саксония) в субботу, 28 декабря, состоялись два массовых собрания, прошедшие по следам преступления, совершенного одним из сирийских беженцев. В канун Рождества на мероприятии по оказанию помощи для нуждающихся в приходской церкви среди беженцев вспыхнул конфликт. Один из немецких помощников-добровольцев хотел вмешаться и урегулировать ситуацию, но 53-летний сириец нанес ему серьезное ножевое ранение. Сейчас предполагаемый преступник находится в камере предварительного заключения.

На мирную молитву в церкви Святого Николая собралось более 350 человек. Примерно час спустя в городе прошел митинг, созванный по инициативе правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ), в котором приняли участие около 1000 человек. На этом мероприятии присутствовали и представители других правых объединений.

При этом в церкви, где произошло нападение, дистанцировались от митинга НДПГ. "Мы выступаем против того, чтобы использовать это преступление для причисления всех иностранцев в ряды потенциальных преступников", - говорится в заявлении, опубликованном общиной церкви Святого Николая. Раненый волонтер находится в удовлетворительном состоянии. Представитель церкви заявил, что пострадавший "не испытывает ненависти" и после выздоровления планирует продолжить свою работу добровольца.

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