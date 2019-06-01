В РФ отменена плата за внутрисетевой роуминг

На территории России отменена плата за национальный и внутрисетевой роуминг. Согласно изменениям в федеральный закон "О связи", который опубликовал Официальный интернет-портал правовой информации, с 1 июня 2019 года оператор радиотелефонной связи в своей сети "устанавливает одинаковые условия оказания услуг" вне зависимости от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта РФ, на котором оператору "выделен ресурс нумерации", или нет. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2018 года.

При этом три региональных оператора сотовой связи не смогли подготовиться к отмене оплаты за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге. Как сообщает РБК, речь идет об операторах "Вайнах Телеком" (Чеченская республика), "Твои мобильные технологии" (Татарстан) и "СевМобайл" (Крым). Они, вопреки предписанию, не уведомили за десять день своих абонентов об отмене платы за входящие звонки. Другие компании, включая крупнейших операторов, подобное уведомление сделали.

Согласно обновленному закону, россйиские операторы сотовой связи могут брать плату с абонентов за входящие звонки только если они находятся за пределами России. В частности, это решение было связано с проблемой в аннексированном Россией Крыму, где из-за угроз санкций не работал ни один российский федеральный оператор сотовой связи, и их абоненты считались находящимися в национальном роуминге. Жители Крыма попадали в аналогичную ситуацию, находясь на территории России.

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