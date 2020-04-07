В РФ завели уголовное дело на сатирика по подозрению в фейке о коронавирусе

Следственный комитет России завел уголовное дело против сатирика Александра Торна по подозрению в "распространении под видом достоверных сведений заведомо ложной информации" о пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте СК РФ во вторник, 7 апреля.

"Один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре "Вектор", после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР", - указано в сообщении СК.

Видео Торна о коронавирусе

6 апреля Александр Торн призвал распространять видео, в котором он рассказывает о взаимосвязи взрыва в научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском в сентябре 2019 года, лесными пожарами в Сибири и возникновением коронавируса SARS-CoV-2. В ролике напрямую не говорится, что это юмор, но в аккаунте Торна указано, что он сатирик. В том же видео он продолжает: "Это была операция теневого мирового правительства - ну, масоны, надеюсь, это понятно - чтобы все говорили только о вирусе и правда о том, что Земля не круглая, перестала распространяться".

Сам сатирик в ответ на заведение уголовного дело против него написал в Twitter, что своим роликом хотел высмеять "теорию заговора о происхождении коронавируса в российской лаборатории".

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