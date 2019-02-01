 В РФ журналиста оштрафовали за репост с символикой ″Открытой России″ | Новости из Германии о России | DW | 07.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В РФ журналиста оштрафовали за репост с символикой "Открытой России"

Журналист Александр Савельев получил штраф в 5000 рублей за репост с символикой оппозиционного движения "Открытая Россия". Материал касался дела русской мафии в Испании.

Судебный молоток

В Краснодарском крае России журналист Александр Савельев оштрафован за репост в соцсети Facebook материала с символикой оппозиционного движения "Открытая Россия". Мировой судья судебного участка №222 в Усть-Лабинском районе Краснодарского края назначил за это штраф в размере 5000 рублей, сообщил Савельев в своем telegram-канале в воскресенье, 7 апреля.

Контекст

Представители нидерландского отделения Amnesty International передали в Следственный комитет РФ более 28 тысяч подписей в защиту активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. (05.04.2019)

Скандал вокруг дела эколога Евгения Витишко получил развитие. Решение суда стало одной из главных тем в блогосфере, уступая разве что обсуждению зимних Олимпийских игр. (16.02.2014)

Журналист признан виновным в "размещении символики нежелательной организации" (ст. 20.33 КоАП) за репост материала сообщества "Открытая Россия//Краснодарский край", в котором рассказывалось о деле русской мафии в Испании. Ссылка вела на заблокированный сайт движения. На странице Савельева в Facebook была также размещена ссылка на его блог, где рассказывалось о краснодарском чиновнике, "который помогал фирмам собственной жены получать госконтракты". 

Уже не первый штраф на репост

Ранее депутат Ейского районного совета Краснодарского края Александр Коровайный был также оштрафован на 5000 рублей за репост в Facebook картинки из группы "Открытой России", а на краснодарского активиста и эколога Евгения Витишко составили протокол за репост в Facebook видеозаписи с поэтического вечера "Открытой России".

В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций, связанных с бизнесменом и критиком Кремля Михаилом Ходорковским, в том числе Open Russia Civic Movement. Российское движение "Открытая Россия" запрещено не было, но 30 марта объявило о самоликвидации по соображениям безопасности.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Гражданское общество в странах мира

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Пять категорий гражданского общества

    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

  • Гражданское общество в Европе

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 13:12

Срок за репост: как не сесть в тюрьму за активность в соцсетях в России – DW Новости (19.11.2018)

Контекст

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

Организация "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt") обнародовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах. Где оно открытое, а где находится под давлением - в инфографике DW. (31.01.2018)  

Ссылки в интернете

Линк на Telegram

Аудио- и видеофайлы по теме

Срок за репост: как не сесть в тюрьму за активность в соцсетях в России – DW Новости (19.11.2018)  

Почему Путин решил смягчить наказание за репосты в соцсетях  

Как в России разгоняют митинги еще до их начала  

Также по теме

Krankenhaus Moskau Russland Krankenwagen Krankentransport Mitarbeiter

Комментарий: Смерть дочери активистки "Открытой России" на совести судебно-правовой системы 01.02.2019

Система не предусматривает гуманизма в отношении преследуемых по политическим мотивам. И дает понять: став политическим активистом, вы делите риски со своими близкими, считает Александр Плющев.

Symbolbild Journalisten Ausbildung

Расследование о Боширове и Петрове удостоено премии "Открытой России" 25.11.2018

Лауреатами премии "Профессия - журналист", которую присуждает "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, стали четверо журналистов. Среди них - автор The Insider Роман Доброхотов.

Moskau Trauer um getötete Journalisten

Ходорковский обещает выяснить, кто убил журналистов в ЦАР 09.08.2018

Лучший способ почтить память мертвых - убедиться в том, что расследование проводится до самого конца, выяснить, кто их убил и почему, заявил основатель "Открытой России".

Реклама

Самые читаемые

Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против режима Мадуро  

Тереза Мэй опасается, что "Брекзит" "утечет у британцев сквозь пальцы"  

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно