В РФ журналиста оштрафовали за репост с символикой "Открытой России"

В Краснодарском крае России журналист Александр Савельев оштрафован за репост в соцсети Facebook материала с символикой оппозиционного движения "Открытая Россия". Мировой судья судебного участка №222 в Усть-Лабинском районе Краснодарского края назначил за это штраф в размере 5000 рублей, сообщил Савельев в своем telegram-канале в воскресенье, 7 апреля.

Журналист признан виновным в "размещении символики нежелательной организации" (ст. 20.33 КоАП) за репост материала сообщества "Открытая Россия//Краснодарский край", в котором рассказывалось о деле русской мафии в Испании. Ссылка вела на заблокированный сайт движения. На странице Савельева в Facebook была также размещена ссылка на его блог, где рассказывалось о краснодарском чиновнике, "который помогал фирмам собственной жены получать госконтракты".

Уже не первый штраф на репост

Ранее депутат Ейского районного совета Краснодарского края Александр Коровайный был также оштрафован на 5000 рублей за репост в Facebook картинки из группы "Открытой России", а на краснодарского активиста и эколога Евгения Витишко составили протокол за репост в Facebook видеозаписи с поэтического вечера "Открытой России".

В апреле 2017 года Генпрокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций, связанных с бизнесменом и критиком Кремля Михаилом Ходорковским, в том числе Open Russia Civic Movement. Российское движение "Открытая Россия" запрещено не было, но 30 марта объявило о самоликвидации по соображениям безопасности.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире Пять категорий гражданского общества В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире Впечатляющие цифры Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире Равнение на Европу Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире Опасность для гражданских активистов Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства. Автор: Ирина Филатова

