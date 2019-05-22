 В РФ вступил в силу первый пожизненный приговор за торговлю наркотиками | Новости из Германии о России | DW | 22.05.2019

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Россия

В РФ вступил в силу первый пожизненный приговор за торговлю наркотиками

Гражданин Таджикистана Шерали Табаров организовал поставку почти 700 кг героина из Афганистана в Россию через страны Центральной Азии.

Опиумные поля в Афганистане

Опиумные поля в Афганистане

Первый в России пожизненный приговор за торговлю наркотиками вступил в силу, сообщила в среду, 22 мая, официальный представитель МВД Ирина Волк. Осужден гражданин Таджикистана Шерали Табаров, который руководил подразделением международного преступного сообщества, поставлявшего героин из Афганистана через страны Центральной Азии в Россию. Наркотики ввозили в РФ в грузовых автомобилях с фруктами.

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Приговор в отношении Табарова, причастного к контрабанде около 700 кг героина, был вынесен Московским областном судом в декабре 2017 года. Верховный суд РФ оставил его без изменений, и он вступил в силу.  Кроме Табарова еще 14 членов сообщества получили сроки лишения свободы от 6 до 23 лет.

Табаров в 2003 году уже был осужден российским судом на 10 лет лишения свободы за торговлю наркотиками. Позже его экстрадировали в Таджикистан по запросу этой страны. После освобождения Табаров многократно приезжал в Россию по поддельному паспорту.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


 

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