 В РФ возбуждено дело на соцзащиту из-за усыновления гей-парой | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В РФ возбуждено дело на соцзащиту из-за усыновления гей-парой

Следствие полагает, что из-за халатности сотрудников соцзащиты был нанесен вред здоровью и духовному развитию двух мальчиков, усыновленных гомосексуалами.

Сотрудник полиции РФ общается с активистом ЛГБТ-сообщества (фото из архива)

Сотрудник полиции РФ общается с активистом ЛГБТ-сообщества (фото из архива)

В Москве было возбуждено уголовное дело против сотрудников органов соцзащиты, допустивших усыновление двух мальчиков гомосексуальной парой. Об этом сообщает в среду, 17 июля, информагентство "Интерфакс", отмечая, что это первое уголовное дело такого рода.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ (СК), должностные лица отдела соцзащиты населения московского района Марьино обвиняются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по контролю за условиями жизни и воспитания усыновленных детей. Данная статья УК РФ ("Халатность") предполагает также, что недобросовестное отношение обвиняемых к службе привело к существенному нарушению прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства.

Дело против сотрудников органов соцзащиты, допустивших усыновление геями

По данным СК, подозреваемый мужчина, который с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной, "пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

Контекст

Представление ЛГБТ в привлекательном свете в РФ запрещено законом. Но его применение пока выборочно и ограничивается штрафом. Теперь МВД предложило ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду. (20.10.2017)

В Германии узаконили "брак для всех", но однополые пары еще не получили те же права, что и гетеросексуальные семьи. Уточняем прозвучавшие в передаче DW "Квадрига" утверждения. (25.07.2017)

В свою очередь, "сотрудники отдела социальной защиты, достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", полагает следствие.

ЕСПЧ осуждает запрет в РФ пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Максим Оленичев - юрист санкт-петербургской организации "ЛГБТ-группа "Выход", занимающейся защитой прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, считает, что "усыновление однополыми парами не говорит о том, что внутри семьи пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения". По словам Оленичева, международная статистика свидетельствует о том, что дети, усыновленные однополыми парами, как правило, не копируют сексуальное поведение родителей и в подавляющем большинстве случаев вырастают гетеросексуальными.

Принятый в России в 2013 году закон "О пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", на котором основано обвинение, неоднократно критиковался со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также ООН.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Кира Валькенхорст, пляжная волейболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Кира Валькенхорст, волейболистка

    Немецкая пляжная волейболистка Кира Валькенхорст (Kira Walkenhorst) выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг (Laura Ludwig). "В декабре я стану мамой", - заявила Кира недавно в интервью газете Bild. Забеременела не Кира, а ее официально зарегистрированная жена Мария - с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора.

  • Сью Берд, баскетболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Сью Берд, баскетболистка

    Одна из самых титулованных баскетболисток в мире Сью Берд в 2017 году открыто заявила о своих отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино: "Я - лесбиянка, Меган - моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают. Сью Берд выступала за московское "Динамо". С Россией ее связывает не только спорт. Семья ее отца приехала в Америку из России.

  • Энтони Боуэнс, американский рестлер

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Энтони Боуэнс, рестлер и модель

    Энтони Боуэнс (слева), рестлер и модель совершил каминг-аут как бисексуал на канале YouTube своего парня Майкла Павано. В своем аккаунте на Facebook в графе "семейное положение" Энтони открыто указал имя своего бойфренда и дал ссылку на его страницу.

  • Марк Фостер, пловец

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Марк Фостер, пловец

    Шестикратный чемпион мира по плаванию британец Марк Фостер совершил каминг-аут в ноябре 2017 года уже после того, как закончил свою спортивную карьеру. В интервью The Gurdian он признался, что не был честен перед собой и своими фанатами. "Мне 47 лет, я не участвую в соревнованиях, но я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе правду", - подчеркнул Марк Фостер.

  • Роберт Миллар

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Роберт Миллар, велогонщик

    Легендарный британский велогонщик Роберт Миллар сменил пол и стал женщиной по имени Филиппа Йорк. Спортсмен признался, что процесс по смене пола начался еще в 2000 году, но он скрывал это, чтобы не вызвать гнев со стороны фанатов.

  • Колин Джексон, бегун

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Колин Джексон, легкоатлет

    Британский легкоатлет Колин Джексон многие годы скрывал свою сексуальную ориентацию. Лишь 26 августа 2017 года он в интервью для шведского документального фильма "Rainbow Heroes" совершил каминг-аут. По признанию самого спортсмена, ему не хотелось, чтобы СМИ сделали из этого очередную сенсацию.

  • Паралимпийка Тереза Го

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Тереза Го, пловчиха

    30-летняя Тереза Го из Сингапура, завоевавшая бронзовую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в 2016 году, совершила каминг-аут в преддверии ежегодного ЛГБТ-фестиваля Pink Dot в июле 2017 года. Друзья и любимая девушка поддержали спортсменку в решении публично объявить о своей гомосексуальности.

  • Брайан Андерсон

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Брайан Андерсон, скейтбордист

    Брайан Андерсон, обладатель Мирового кубка скейтбординга в Дортмунде, рассказал о том, что он гей, своей семье и коллегам, но на публичный камин-аут решился только в 40 лет. "Для меня скейтбординг всегда был на первом месте, а моя гомосексуальность - на втором", - заявил Андерсон в интервью Vice Sports.

  • Данни Уотс, автогонщик

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Данни Уотс, автогонщик

    Британец Данни Уотс по собственному признанию притворялся гетеросексуалом в течение 17 лет. Уотс поведал, что не решался на каминг-аут до завершения карьеры из-за страха потерять спонсоров. Автогонщик состоял в браке с женщиной, и у него есть сын. "Постоянно скрываться - это сплошные мучения и боль", - сказал он журналистам.

  • Шон Барбер - канадский прыгун с шестом

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Шон Барбер, прыгун с шестом

    Канадский прыгун с шестом Шон Барбер написал на своей странице в Facebook следующее: "Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку... Моим друзьям: я тоже люблю вас".

    Автор: Виктор Вайц


Смотреть видео 03:08

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России

Контекст

10 случаев каминг-аута в большом спорте

Бытует мнение, что представителей сексуальных меньшинств больше всего в шоу-бизнесе, кинематографе и других креативных сферах деятельности. Но оказалось, что и среди спортсменов немало тех, кто совершил каминг-аут.  

Ссылки в интернете

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенолетних

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенолетних

Сайт ЛГБТ-группы "Выход"

Сайт ЛГБТ-группы "Выход"

Пример дела, по которому ЕСПЧ вынес решение в пользу членов ЛГБТ-сообщества из России

Пример дела, по которому ЕСПЧ вынес решение в пользу членов ЛГБТ-сообщества из России

Статья 293 УК РФ "Халатность"

Статья 293 УК РФ "Халатность"

Сообщение пресс-службы СК РФ о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность" протов сотрудников органов соцзащиты города Москвы

Сообщение пресс-службы СК РФ о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность" протов сотрудников органов соцзащиты города Москвы

Аудио- и видеофайлы по теме

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России  

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России?  

Патриарх Филарет о гей-браках  

Реклама

Самые читаемые

Трагедия MH17: расследование закончено - что дальше?  

Полиция Италии исправила пресс-релиз про "боевиков в Донбассе"  

Русский язык в Украине: что меняется после вступления в силу закона о госязыке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно