 В РФ введены миллионные штрафы за отказ передать ФСБ ключи шифрования | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2019

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Россия

В РФ введены миллионные штрафы за отказ передать ФСБ ключи шифрования

Отказ передавать ФСБ ключи шифрования переписки будет караться штрафом до 6 миллионов рублей. Кроме того, установлен штраф за отказ переносить или хранить в России базы данных пользователей.

Блокировка Telegram, карикатура Сергея Ёлкина

В России установлен крупный штраф за повторный отказ передавать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Как сообщается пресс-службой Госдумы в четверг, 21 ноября, штраф за повторный отказ операторов связи "привести свое оборудование и программы в соответствие с требованиями ФСБ" будет чреват штрафом в размере до 6 миллионов рублей для юридических лиц. Для граждан эта сумма составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Контекст

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Российская ФСБ требует от Telegram передать ключ для дешифровки переписки. В случае с современным мессенджером это бессмысленное требование. (21.10.2017)

Кроме того, согласно этому же закону, для операторов связи устанавливается штраф за отказ хранить или переносить базы данных своих пользователей на территорию России в размере от 6 до 18 миллионов рублей.

Весной 2018 года в России начали блокировать мессенджер Telegram по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. После того, как усилия "Роскомнадзора" не принесли видимого результата, в России, по данным Reuters, начали тестировать DPI-системы разных производителей для эффективной блокировки Telegram и других ресурсов. О результатах этих тестов пока не сообщается.

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    Автор: Григорий Аросев


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