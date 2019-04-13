 В РУСАДА выявлены хищения на миллиард рублей | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2019

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Россия

В РУСАДА выявлены хищения на миллиард рублей

Независимые аудиторы выяснили, что РУСАДА закупало оборудование для сбора биоматериала по завышенным ценам. Документы подписывал ныне покойный бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев.

Емкости для сбора допинг-проб (фото из архива)

Емкости для сбора допинг-проб (фото из архива)

В ходе аудита бухгалтерии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выявлены хищения на сумму более миллиарда рублей. Проверку проводила независимая организация, заявил глава РУСАДА Юрий Ганус агентству ТАСС в субботу, 13 апреля. Она обнаружила, что антидопинговое агентство закупало оборудование для сбора биоматериала по ценам, которые на 40-50 процентов превышали рыночные. Документы подписывал бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев, который скончался в 2016 году.

По информации главы РУСАДА, материалы аудита представили наблюдательному совету агентства, а затем передали их в прокуратуру и МВД. Возбуждено уголовное дело, добавил Ганус. "Мы должны обеспечить чистоту нашего тыла - той деятельности, которая велась раньше, поскольку мы не проводим водораздел между разными этапами истории нашей организации", - приводит ТАСС слова Гануса, который возглавляет РУСАДА с августа 2017 года.

Контекст

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

На немецком телеканале ARD вышел новый документальный фильм о допинге. Интервью с Григорием Родченковым в нем - не самое интересное. DW с подробностями. (30.01.2018)

WADA восстановило членство РУСАДА

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

Данные допинг-тестов направлены на проверку

В январе 2019 года WADA удалось вывезти из России данные, скопированные с серверов московской антидопинговой лаборатории. Они касаются всех антидопинговых тестов российских спортсменов, полученных между январем 2012-го и августом 2015 года. Предполагается, что именно в эти месяцы позитивные пробы атлетов регулярно заменяли чистыми образцами. Детальный анализ информации займет несколько месяцев.

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    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА

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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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