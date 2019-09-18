В руководстве "Единой России" назвали несправедливостью приговор Устинову

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в среду, 18 сентября, назвал вопиющей несправедливостью приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа на несогласованной акции протеста в Москве 3 августа.

По словам Турчака, он неоднократно просмотрел видеозаписи с места задержания Устинова и на них на всех видно, "что парень просто стоял возле метро, никого не трогал и не нарушал общественный порядок". "Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо", - подчеркнул политик из правящей в РФ партии.

Турчак указал, что при рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, которые, по его словам, очевидно, являются "неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова". Он добавил, что, несмотря на то, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, видеозаписи свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого "не нападал, не толкал, даже не трогал".

Протест руководителей СМИ

Ранее с жалобой на приговор Устинову обратились к генпрокурору России Юрию Чайке главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, издатель и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Отметив, что право обжалования судебного решения принадлежит не только гособвинителю, но и вышестоящему прокурору, они попросили Чайку внести апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Московского горсуда с требованием об отмене приговора в отношении Устинова и о передаче дела на новое разбирательство в суд первой инстанции.

Свою жалобу руководители СМИ также обосновали отказом суда ознакомиться и приобщить к материалам дела видеозаписи задержания Устинова, предоставленные защите актера "Новой газетой" и телеканалом "Дождь". Они подчеркнули, что суд, отказавшись исследовать видеозапись, нарушил принцип состязательности сторон и тем самым допустил существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, что является основанием для отмены приговора.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины он не признает, заявляя, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

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