В РПЦ обвинили ФРГ за право на эвтаназию в возвращении к идеологии нацизма

Высокопоставленный представитель Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что легализация эвтаназии в ФРГ является возвращением страны к идеологии нацизма. "Я хотел бы прежде всего поздравить Германию с тем, что 75 лет спустя после победы над нацизмом возрождается наследие Адольфа Гитлера. Стоило ждать 75 лет для того, чтобы те решения, которые когда-то были приняты им, сейчас в новой оболочке, под новым соусом были возрождены", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу, 21 марта, в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". Под возрождением идеологии нацизма митрополит имел ввиду решение Конституционного суда ФРГ, признавшего в феврале 2020 года, что запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону страны.

По словам представителя РПЦ именно Гитлер был "пионером эвтаназии", когда еще в довоенное время подвел идеологическую базу под этим вопросом и инициировал проведение соответствующих опытов. В частности, по его приказу эвтаназии подвергались престарелые граждане Германии, имевшие увечья либо тяжелые психические заболевания. Позиция Церкви всегда заключалась в том, указал митрополит, что жизнь и смерть человека находятся в руках божьих. "Если человек страдает, то это страдание ему посылается Богом для того, чтобы он духовно очистился, и никто не вправе прекращать жизнь человека", - подчеркнул Иларион. При этом он признал наличие особых случаев, когда человек добровольно отказывается от лечения и добавил, что РПЦ никогда не призывала любой ценой продлевать жизнь.

Что такое "эвтаназия на коммерческой основе"

В ноябре 2015 года германский бундестаг объявил вне закона организации, содействующие на коммерческой основе эвтаназии в ФРГ. При этом, как отмечает агентство AFP, понятие "коммерческий" охватывало не только "материальную заинтересованность" при предоставлении возможности эвтаназии, но и неоднократное безвозмездное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей. Нарушение запрета грозило лишением свободы на срок до 3 лет.

Решение стало объектом жесткой критики со стороны тяжелобольных, ряда врачей и профильных организаций, позицию которых в итоге и разделил Конституционный суд ФРГ. Право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, решили судьи. Оно включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни, отметил председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле (Andreas Voßkuhle).

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