 В Ростовской области при взрыве произошло частичное обрушение дома | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2019

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Россия

В Ростовской области при взрыве произошло частичное обрушение дома

В результате взрыва в девятиэтажном доме в городе Шахты частично разрушены верхние этажи здания. Данных о пострадавших нет, семь человек остаются под завалами. В МЧС говорят о взрыве газа.

Сотрудники МЧС России (фото из архива)

Сотрудники МЧС России (фото из архива)

В девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области ранним утром понедельника, 14 января, прогремел взрыв. В результате произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Контекст

При взрыве в жилом доме в Магнитогорске погибли 4 человека. Приоритетная версия - взрыв бытового газа. Судьба более чем 60 человек остается неизвестной. (31.12.2018)

По предварительным данным ведомства, речь идет о взрыве "газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже". Взрыв повредил четыре квартиры - по две на восьмом и девятом этажах, сообщили в пресс-службе МЧС агентству "Интерфакс".

Семь человек - под завалами

Семь жильцов дома остаются под завалами. Эвакуированы 140 человек. По разным данным, всего в доме 71 или 72 квартиры. Данных о пострадавших пока нет.

В оперативном штабе на месте происшествия полагают, что причиной взрыва могла стать неисправность или "ненадлежащая эксплуатация газового оборудования", рассказал собеседник "Интерфакса". Также будет проверена версия о человеческом факторе.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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