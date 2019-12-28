 В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства | Новости из Германии о России | DW | 01.03.2020

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Россия

В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

Незарегистрированные препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, теперь можно ввозить в Россию по решению медкомиссии для оказания помощи по жизненно важным показаниям.

Медикаменты

За ввоз незарегистрированных лекарств в РФ могли привлечь к уголовной ответственности

Закон, позволяющий ввозить в Россию партии незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, вступил в силу с воскресенья, 1 марта. В конце декабря 2019 года документ подписал президент РФ Владимир Путин и он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Изменения, внесенные в закон "Об обращении лекарственных средств", предполагают, что в Россию можно ввозить незарегистрированные медикаменты для оказания помощи по жизненно важным показаниям. Для этого необходимо получить заключение медицинской комиссии о том, что зарегистрированные в РФ препараты неэффективны или их применение невозможно.

Законом впервые введены четкие критерии для определения статуса лекарства (оригинального препарата, дженерика, референтного препарата), а также установлены принципы, по которым можно определить, взаимозаменяемы ли те или иные лекарства.

В последние годы внимание общественности неоднократно привлекали задержания и возбуждение уголовных дел в связи с покупкой родителями за границей незарегистрированных в России препаратов для своих больных детей.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Родители больных детей просят Путина разрешить зарубежные лекарства

 

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