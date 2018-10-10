 В российском обществе назревают протестные настроения | Новости из Германии о России | DW | 11.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В российском обществе назревают протестные настроения

Надежды на сильную власть вытеснились запросом на справедливость, и жители России готовы к переменам, считают авторы доклада Комитета гражданских инициатив.

Протест против пенсионной реформы в Москве, сентябрь 20018 года

Протест против пенсионной реформы в Москве, сентябрь 20018 года

В российском обществе назревают протестные настроения, считают авторы доклада "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия", который в четверг, 11 октября, опубликовал Комитет гражданских инициатив, основанный главой Счетной палаты и экс-министром финансов Алексеем Кудриным. "Наше исследование застало российское население в момент, когда латентные изменения в общественном сознании достигли своего рода критической массы. Они, по-видимому, уже были близки к тому, чтобы перейти в открытые формы и выплеснуться в публичное пространство", - говорится в документе.

Контекст

Предстоящее повышение пенсионного возраста в РФ вызвало массовые протесты. Три года, "подаренных" женщинам, успокоили депутатов, но не 24-летнюю журналистку Марию Кольцову. (27.09.2018)

Неожиданное новое задержание оппозиционера Алексея Навального и провальные для правящей партии "Единая Россия" итоги губернаторских выборов могут быть связаны, считают аналитики. (24.09.2018)

Исход предстоящих президентских выборов в РФ практически предопределен. Ожидать ли в связи с этим возрождения протестной активности в стране, выясняла DW. (12.12.2017)

В числе признаков фундаментальных изменений исследователи отмечают высокую готовность россиян к переменам, вытеснения надежды на сильную власть запросом на справедливость, а также ослаблении надежды на помощь государства и стремлении рассчитывать прежде всего на собственные силы.

"Отложенное продолжение волны негативных настроений"

Выявленные изменения свидетельствуют об "отложенном продолжении предыдущей волны негативных настроений, которая внезапно прервалась в начале 2014 года в результате переключения внимания на Крым и острые международные проблемы", указывают авторы, заключая, что назревает перелом трендов, установившихся в общественных настроениях с тех пор.

Авторы обращают внимание на то, что исследование проводилось более чем за месяц до объявления о повышении пенсионного возраста, которое привело к "существенному снижению рейтингов одобрения институтов власти и к резкому усилению протестных настроений".

Авторы доклада  предсказали протесты на Болотной

Социологическое исследование в рамках проекта Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ включало в себя опрос населения, а также анализ профилей в соцетях сторонников и оппонентов действующей власти. Авторы доклада -  Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и Анастасия Никольская. Экономист Дмитриев и социолог Белановский в марте 2011 года, почти за год до протеста на Болотной площади в Москве, опубликовали доклад о глубоком политическом кризисе в стране и усилении недовольства политической системой.

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:31
Now live
03:31 мин

Бессрочный протест противников пенсионной реформы

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Ссылки в интернете

Комитет гражданских инициатив представляет доклад "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия"

Аудио- и видеофайлы по теме

Бессрочный протест противников пенсионной реформы  

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы  

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы  

Также по теме

Russland Protest gegen die Rentenreform

Удальцов вопреки запрету суда выйдет на митинг в Москве 22 сентября 21.09.2018

КПРФ и "Левый фронт" призывают выйти на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В Москве шествие на проспекте Сахарова согласовано.

Proteste in Russland gegen Rentenreform

Комментарий: Почему молодежь протестует против пенсионной реформы 27.09.2018

Предстоящее повышение пенсионного возраста в РФ вызвало массовые протесты. Три года, "подаренных" женщинам, успокоили депутатов, но не 24-летнюю журналистку Марию Кольцову.

Moskau Proteste gegen Rentenreform

В Москве задерживают протестующих против пенсионной реформы 09.09.2018

Демонстранты направились с Пушкинской площади на Страстной бульвар. Полицейские проводят задержания. Акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли более чем в 80 российских городах.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Вселенский патриархат отсрочил решение об автокефалии УПЦ  

"Фонтанка" назвала имя третьего участника отравления Скрипалей  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно