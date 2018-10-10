В российском обществе назревают протестные настроения, считают авторы доклада "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия", который в четверг, 11 октября, опубликовал Комитет гражданских инициатив, основанный главой Счетной палаты и экс-министром финансов Алексеем Кудриным. "Наше исследование застало российское население в момент, когда латентные изменения в общественном сознании достигли своего рода критической массы. Они, по-видимому, уже были близки к тому, чтобы перейти в открытые формы и выплеснуться в публичное пространство", - говорится в документе.

В числе признаков фундаментальных изменений исследователи отмечают высокую готовность россиян к переменам, вытеснения надежды на сильную власть запросом на справедливость, а также ослаблении надежды на помощь государства и стремлении рассчитывать прежде всего на собственные силы.

"Отложенное продолжение волны негативных настроений"

Выявленные изменения свидетельствуют об "отложенном продолжении предыдущей волны негативных настроений, которая внезапно прервалась в начале 2014 года в результате переключения внимания на Крым и острые международные проблемы", указывают авторы, заключая, что назревает перелом трендов, установившихся в общественных настроениях с тех пор.

Авторы обращают внимание на то, что исследование проводилось более чем за месяц до объявления о повышении пенсионного возраста, которое привело к "существенному снижению рейтингов одобрения институтов власти и к резкому усилению протестных настроений".

Авторы доклада предсказали протесты на Болотной

Социологическое исследование в рамках проекта Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ включало в себя опрос населения, а также анализ профилей в соцетях сторонников и оппонентов действующей власти. Авторы доклада - Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и Анастасия Никольская. Экономист Дмитриев и социолог Белановский в марте 2011 года, почти за год до протеста на Болотной площади в Москве, опубликовали доклад о глубоком политическом кризисе в стране и усилении недовольства политической системой.

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