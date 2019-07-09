 В России c 2020 года могут вырасти акцизы на вино | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2019

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Россия

В России c 2020 года могут вырасти акцизы на вино

Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс РФ правительство в ближайшее время внесет в Госдуму. Это приведет к росту розничных цен на вина, предупреждают виноторговые компании.

Вино из бутылки разливают по бокалам

Ставки акцизов на вино в России могут вырасти с 2020 года более чем на 70 процентов. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс РФ, подготовленный российским правительством. Как подтвердил изданию пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов, документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Контекст

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Виноторговая компания Simple поднимет цены на продукцию на 15 процентов, крупнейший импортер вина - компания "Моро" - на 20-25 процентов. Причина коррекции цен - снижение курса рубля. (24.08.2015)

Проект предполагает увеличение акцизной ставки на тихие вина (под этим понимаются любые вина, не содержащие углекислый газ. - Ред.) с 18 до 31 рубля за литр (72%), а на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр (11%). Кроме того, акцизы на винные напитки без добавления спирта вырастут с  18 рублей до 31-40 рублей. По оценкам аналитиков, на которых ссылается интернет-портал "Медуза", в итоге цена винных напитков практически сравняется с ценой на натуральные вина.

Как указывают "Ведомости", против проекта правительства выступают виноторговые компании, указывающие, что увеличение акцизных ставок приведет к существенному росту розничных цен на вина.

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    Автор: Максим Нелюбин


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