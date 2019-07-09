В России c 2020 года могут вырасти акцизы на вино

Ставки акцизов на вино в России могут вырасти с 2020 года более чем на 70 процентов. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс РФ, подготовленный российским правительством. Как подтвердил изданию пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов, документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Проект предполагает увеличение акцизной ставки на тихие вина (под этим понимаются любые вина, не содержащие углекислый газ. - Ред.) с 18 до 31 рубля за литр (72%), а на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр (11%). Кроме того, акцизы на винные напитки без добавления спирта вырастут с 18 рублей до 31-40 рублей. По оценкам аналитиков, на которых ссылается интернет-портал "Медуза", в итоге цена винных напитков практически сравняется с ценой на натуральные вина.

Как указывают "Ведомости", против проекта правительства выступают виноторговые компании, указывающие, что увеличение акцизных ставок приведет к существенному росту розничных цен на вина.

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