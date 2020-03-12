 В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 45 | Новости из Германии о России | DW | 13.03.2020

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Россия

В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 45

За последние сутки число инфицированных SARS-CoV-2 в РФ увеличилось на 11 человек. Большинство новых случаев зафиксировано в Москве и области.

Контроль на коронавирус в Москве

Контроль на коронавирус в Москве

В России число зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось до 45. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Только за сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

"За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 5 - в Москве, 1 в Московской области, 3 в Санкт-Петербурге, 1 в Ленинградской области, 1 в Пермском крае", - говорится в сообщении оперштаба. Инфицированные граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции - Италию, Францию и Австрию, один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

По данным штаба, из всех зафиксированных случаев коронавирусной инфекции 42 приходятся на граждан России, 2 - на граждан КНР и 1 - на граждан Италии. По последним данным, выписаны в связи с выздоровлением два гражданина КНР и один 1 гражданин России. Выписаны также граждане России, эвакуированные из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

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    Автор: Марина Барановская


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