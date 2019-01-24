 В России хотят ввести платную регистрацию мобильных устройств | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2019

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Россия

В России хотят ввести платную регистрацию мобильных устройств

Законопроект о регистрации всех мобильных устройств с выходом в интернет разработан в Совете Федерации. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Мобильный телефон

В Совете Федерации предлагают с 1 января 2020 года ввести в России обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Соответствующий законопроект, как сообщает в пятницу, 25 января, агентство РБК, разработала первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

Согласно документу, производителей и импортеров обяжут регистрировать устройства по международному ​​идентификатору мобильного оборудования IMEI. Устройства, приобретенные за границей, россияне смогут зарегистрировать самостоятельно с помощью сайта госуслуг. Это необходимо сделать в течение нескольких месяцев, в противном случае оператор сотовой связи будет обязан заблокировать устройство.

Сто рублей за устройство

Данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи. Регистрация будет платной, ее стоимость не превысит ста рублей.

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Сенатор Людмила Бокова отметила, что в законопроекте говорится не только о мобильных телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах. "Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера", - сказала Бокова.

Сторонники законопроекта заявляют, что он нужен для решения проблемы кражи мобильных устройств и ввоза контрафактных телефонов. Кроме того, он поможет идентифицировать устройства, используемые для общения террористами. "Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​", - пояснила Людмила Бокова.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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