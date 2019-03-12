В России сохраняются тенденции на увеличение вывоза частного капитала

Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-феврале составило 18,6 миллиардов долларов, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Центробанк РФ.
Сохраняются тенденции на увеличение вывоза частного капитала из России, что следует из статистических данных, опубликованных во вторник, 12 марта, на сайте Центробанка РФ. В январе-феврале 2019 года сальдо финансовых операций российского частного сектора составило 18,6 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает такой же показатель за 2018 год, когда вывоз капитала частным сектором достигал 8,7 млрд долларов.
Как уточняется в сообщении ЦБ РФ, такое сальдо "сформировалось главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов". В целом вывоз частного капитала за весь 2018 год составил, по предварительным оценкам регулятора, 67,5 млрд долларов, причем на протяжении года преобладала тенденция к увеличению вывоза: в I квартале сальдо финансовых операций частного сектора составило 16,2 млрд, в III квартале - 19,2 млрд, а в IV квартале (оценочно) - 36 млрд. Лишь во II квартале 2018 года был зафиксирован отрицательный показатель -4,3 млрд долларов.
Если сравнить приводимые оценочные данные ЦБ РФ с годовыми показателями за прошедшие десять лет (с учетом внесенных изменений), то можно увидеть, что резкий рост оттока частного капитала из России произошел в 2014 году, когда сальдо финансовых операций частного сектора составило 152,1 млрд долларов, в 2015 году этот показатель снизился до 57,1 млрд, в 2016 году - до 18,5 млрд, а с 2017 года (25,2 млрд) вновь наблюдается рост.
Вывод активов из России за последние 25 лет
В тот же день агентство Bloomberg опубликовало расчеты, согласно которым общая стоимость активов, выведенных из России в офшоры за последние 25 лет, может составлять около 750 млрд долларов. Эти средства могли бы найти лучшее применение в российской экономике, страдавшей в указанный период от недостатка инвестиций, отмечает агентство.
При этом, по мнению аналитиков Bloomberg, в последнее время вывод активов замедлился, но это может быть связано как с ужесточением контроля, так и с тем, что уходящие из России потоки становится труднее отслеживать. Чтобы остановить вывод капиталов, правительству РФ необходимо усилить борьбу с коррупцией, одновременно положив конец тому, "что даже президент Владимир Путин назвал хищнической практикой правоприменения", подчеркивается в материале агентства.
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