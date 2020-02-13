В России решение о штрафе для Facebook вступило в силу

В России вступило в силу судебное решение об административном штрафе для американской компании Facebook в размере в 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей одноименной соцсети на территории РФ. "Постановление мирового судьи в отношении Facebook вступило в законную силу 14 марта", - сообщила пресс-секретарь Таганского суда в интервью "Интерфаксу" в пятницу, 27 марта. Штраф подлежит погашению в течение 60 дней.

Таганский суд приговорил Facebook к штрафу в размере 4 млн рублей 13 февраля. Апелляционной жалобы на это решение в суд не поступило. 13 февраля мировой суд вынес аналогичное решение также в отношении Twitter, но компания обжаловала это решение. 16 марта Таганский районный суд признал постановление о штрафе за административное правонарушение законным, и оно вступило в силу.

Невыполнение требований о локализации данных

31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter в связи с тем, что эти компании не представили в установленный срок сведений о выполнении требований, касающихся локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории РФ. Такой порядок предусмотрен ч.5 ст.18 закона "О персональных данных" №152-ФЗ.

Административный протокол в отношении компаний был составлен по ч. 8 ст.13.11. КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 1 до 6 млн рублей.

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