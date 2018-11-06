В России резко выросло количество арестов за акции протеста

По данным Telegram-канала "Апология протеста", количество арестов за участие в мирных акциях увеличилось в 2,5 раза. В 2018 году привлечено больше протестующих, чем за предыдущие пять лет.
Правозащитники в России зафиксировали резкое увеличение количества арестов за участие в мирных акциях протеста в стране. В 2018 году суды назначили административный арест 448 демонстрантам по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Годом ранее арест был назначен по 167 делам, сообщил Telegram-канал "Апология протеста" в пятницу, 19 апреля, без ссылки на указание источников информации.
В целом, по данным канала, в 2018 году по статье 20.2 КоАП было привлечено 3412 человек - больше, чем за предыдущие пять лет. При этом в 2718 случаях был назначен административный штраф, в 448 случаях административный арест и в 243 случаях - обязательные работы.
Основное наказание - штрафы
Годом ранее - в 2017 году - зафиксировано максимальное с 2011 года количество привлеченных к административной ответственности за участие в мирных акциях протеста (3849 человек). В сообщении "Апологии протеста" отмечается, что штраф остается основным наказанием, которое назначается мирным протестующим.
Ранее правозащитники сообщили, что в России растет количество нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов. С 2014 по 2018 год было зафиксировано 213 случаев насилия.
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