 В России ″Радио Свобода″ зачислили в ″иноагенты″ | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2020

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Россия

В России "Радио Свобода" зачислили в "иноагенты"

Американскую компанию внесли в реестр "иноагентов" после регистрации в РФ в качестве юрлица. Такая процедура предусмотрена законом о дополнительном регулировании "СМИ-иноагентов".

Здание Радио Свобода в Праге

Американская медиакомпания "Радио Свобода" в среду, 12 февраля, внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранных агентов", в связи с регистрацией в РФ юридического лица. В реестр на сайте Минюста России внесено "Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Ранее директор Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый сообщил, что корпорация зарегистрировала в России региональную общественную организацию (РОО), выполнив тем самым требования российского законодательства.

По данным СПАРК-Интерфакс, общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (OOO "RSE/RS") зарегистрировано в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по Москве 24 января 2020 года. В качестве основного вида деятельности указана деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, а генеральным директором компании значится Андрей Шарый.

Дополнительное регулирование СМИ-иноагентов

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря подписал закон о дополнительном регулировании "СМИ-иноагентов". Он обязывает "СМИ-иноагентов" в течение месяца со дня признания таковым обязаны учредить в России юридическое лицо. Изданиям, уже состоящим в реестре "иноагентов", предписано создать российское юрлицо не позднее 1 февраля 2020 года.

Контекст

Евродепутаты приняли резолюцию, где указали на несоответствие закона об "иноагентах" и последних поправок к нему, как конституции России, так и международным обязательствам Москвы. (19.12.2019)

За нарушение законодательства предусматриваются административные штрафы: для граждан - от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч и для юрлиц - от 500 тысяч до одного млн рублей. Грубое нарушение законодательства карается в случае с гражданами - штрафами в размере 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток, в случае с должностными лицами - штрафом в размере 200 тысяч, а в случае юрлиц - штрафом в размере 5 млн рублей.

В реестр "СМИ-иноагентов" уже включены 10 медиа: радиостанция "Голос Америки", корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и восемь ее проектов - "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и телеканал "Настоящее время".

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    Автор: Михаил Бушуев


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