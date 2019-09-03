 В России проходит единый день голосования | Новости из Германии о России | DW | 08.09.2019

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Россия

В России проходит единый день голосования

В российских регионах проходят выборы разного уровня. Особое внимание приковано к выборам в Мосгордуму, до которых не были допущены независимые кандидаты, что вызвало массовые протесты в Москве.

Подготовка к голосованию на участке в Москве

В России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования - порядка шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. В голосовании могут участвовать около 56 млн избирателей. В 16 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, выбирают глав субъектов, а еще в 13 регионах, в том числе в Москве, - депутатов законодательных собраний.

Особое внимание уделяется выборам в Мосгордуму. С июля в столице России почти еженедельно проходят массовые акции протеста против недопуска к выборам независимых кандидатов. Были задержаны тысячи людей, многие получили административные аресты, а пять человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы в рамках "московского дела".

В Москве задержан координатор движения "Голос"

Контекст

Владимира Егорова задержали без объяснения причин, позже выяснилось, что его обвиняют в мелком хулиганстве. Сотрудники "Голоса" связывают задержание с деятельностью Егорова по наблюдению за выборами. (08.09.2019)

В Москве прошло сразу несколько заседаний по так называемому "московскому делу". Корреспондент DW следила за судьбами обвиняемых в Тверском и Мещанском судах. (03.09.2019)

Накануне 8 сентября, единого дня голосования в России, обострилась дискуссия о тактике участия в нем оппозиционных сил. О чем на самом деле идет спор, рассуждает Федор Крашенинников. (04.09.2019)

Накануне в Москве был задержан координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" Владимир Егоров. Ему вменили в вину мелкое хулиганство. Сотрудники "Голоса" связывают задержание Егорова с его деятельностью по наблюдению за выборами. Его оставили на ночь в ОВД. 

Кроме того, накануне вечером в Республике Тыва был обстрелян автобус с журналистами и наблюдателями "Голоса", сообщает движение на своем сайте. Никто не пострадал.

Der Spiegel об "умном голосовании" Навального

Немецкий журнал Der Spiegel констатирует отсутствие единства в российской оппозиции по поводу тактики голосования 8 сентября. Алексей Навальный предложил избирателям стратегию "умное голосование" - отдавать голоса за наиболее сильных оппонентов кандидатов от правящей партии "Единая Россия". Эту стратегию раскритиковал, в частности, Михаил Ходорковский.

Der Spiegel отмечает, что эта тактика использовалась в 2011 году, и тогда большинство протестных голосов получила "Справедливая Россия". Впоследствии депутаты от этой партии на протяжении четырех последующих лет поддерживали линию Кремля.

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    Автор: Григорий Аросев


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