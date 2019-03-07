В России принят закон о запрете распространения фейковой информации

Соответствующие нормы приняты Госдумой РФ в окончательном чтении. В зависимости от тяжести нарушения предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 1,5 млн рублей.
Госдума России в четверг, 7 марта, приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации - так называемых "фейковых новостей". В зависимости от тяжести нарушения предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч до полутора миллионов рублей (от 400 до 20 тысяч евро в пересчете).
Впредь, в случае обнаружения недостоверной информации, генпрокурор будет обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим такие сведения. На основании этого обращения Роскомнадзор будет уведомлять редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации. В случае если издание не выполнит данное требование незамедлительно, операторы связи, по требованию Роскомнадзора, будут обязаны незамедлительно ограничить доступ к сетевому изданию.
Уведомительный порядок
Указанный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения фейковой информации новостным агрегатором. Норма о введении уведомительного порядка для сетевых СМИ появилась в законе благодаря поправкам, принятым Госдумой во втором чтении.
Из-под действия нового закона, по словам депутатов, выведены традиционные медиа - зарегистрированные СМИ, имеющие либо лицензию, либо свидетельство. При этом сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о фейках. Критики опасаются, что власти РФ будут использовать новый закон для запрещения неугодной для них информации. Российские власти особенно часто обвиняют в распространении фейковых новостей западные СМИ.
Примечательно, что закон о запрете фейковых новостей был принят Госдумой только голосами фракции "Единая Россия" - 322 "за". Депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" его не поддержали - проголосовали "против" (78) или не приняли участия в голосовании. Выступившие от оппозиционных фракций депутаты сошлись в том, что закон по борьбе с фейковыми новостями нужен, но в представленной редакции он позволяет использовать его "выборочно", сообщает "Интерфакс".
В Германии распространение фейковых новостей также является наказуемым деянием. Так суд в Мангейме в январе приговорил одного блогера к штрафу в размере 12 тысяч евро по статье о нарушении общественного спокойствия за публикацию ложного сообщения о теракте.
Российская Госдума в четверг, 7 марта, приняла также в третьем окончательном чтении закон о штрафах за "явное неуважение" к обществу, государству, официальным символам России и госорганам.
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