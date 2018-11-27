 В России появится единое казачье общество | Новости из Германии о России | DW | 27.11.2018

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Россия

В России появится единое казачье общество

На заседании в Храме Христа Спасителя в Москве было учреждено Всероссийское казачье общество. Его численность составит 200 тысяч человек, а атаман будет назначаться президентом РФ на шестилетний срок.

Мужчины в казачьей форме избивают демонстрантов в Москве, 5 мая 2018 года

Мужчины в казачьей форме избивают демонстрантов в Москве, 5 мая 2018 года

В России будет создано единое казачье общество. Решение об этом было принято во вторник, 27 ноября, на заседании, которое состоялось в Храме Христа Спасителя в Москве. В обсуждении  приняли участие порядка 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск.

Контекст

Казаки получали финансирование московского правительства на обучение разгону митингов, утверждает издание. Стоимость трех контрактов составила 15,9 млн рублей. (06.05.2018)

В жестокие игры играет российская власть, заставляя весь народ играть по своим правилам (если такие правила вообще существуют). Так, во всяком случае, считает писатель Виктор Ерофеев. (08.05.2018)

"При объединении всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тысяч человек", - цитирует агентство ТАСС руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

У новой структуры, помимо правления из 43 человек, будет "наказной атаман", который будет назначаться указом президента РФ сроком на шесть лет. Кто займет этот пост, пока не сообщается.

5 мая 2018 года в ходе акции протеста на Пушкинской площади некоторых участников били нагайками мужчины в казачьей форме. Как сообщало тогда издание The Bell, нападавшие получали финансирование от столичных властей. По данным издания, стоимость контрактов от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы составила 15,9 млн рублей.

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