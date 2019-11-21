В России появился немецкий "сайт знакомств" для мусорного бизнеса

На фоне протестов против переполненных мусорных полигонов в Подмосковье и строительства новых в Шиесе Архангельской области в России все чаще говорят об использовании зарубежного опыта в решении российских проблем с переработкой мусора. Например, разбираться с ситуацией на полигоне "Ядрово" в Волоколамске, жители которого жаловались на удушающий запах, в итоге поручили фирме из Нидерландов.

Онлайн-платформа germantech - место встречи российского и немецкого бизнеса

Немецкий бизнес тоже готов поделиться своими передовыми наработками в данной сфере, уверены в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП). Она в среду, 20 ноября, презентовала онлайн-платформу germantech, на которой компании из РФ могут познакомиться с немецким опытом и технологиями утилизации отходов. Ожидается, что на germantech будут заходить чиновники Минприроды, мэры городов из регионов России и местные операторы-переработчики мусора.

По сути, germantech - это всего лишь сайт со списком немецких компаний, разработанный на средства Федерального министерства охраны окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии. Пока свое участие в проекте подтвердили 18 фирм из ФРГ. Они занимаются как строительством мусороперерабатывающих заводов, так и выпуском оборудования для переработки, скажем, компоста или пластиковых бутылок.

Remondis - единственная немецкая фирма, работающая в РФ в сфере утилизации отходов

При желании некоторые немецкие фирмы могут разработать и образовательные программы для россиян. Чтобы показать серьезность своих намерений, запуск germantech сопровождался перерезанием красной ленточки на презентации в башне "Федерация" в международном деловом центре "Москва-Сити".

Представитель Минприроды России Нуритдин Инамов, который тоже был на презентации, отметил, что немецкому бизнесу самое время заходить на "емкий российский рынок". Но больше он говорил об обмене опытом в области законодательства и образования: "Первым законом (в сфере экологии. - Ред.), переведенным на русский язык, был закон Баварии, а затем - земли Баден-Вюртемберг. Нам предстояло построить совершенно новую модель обращения с отходами в нашей стране, не копируя. Нельзя просто-напросто тупо копировать то, что есть в других странах".

Пока в России работает только Remondis

Удастся ли немецкому бизнесу встроиться в коррумпированную и неразвитую систему переработки отходов в России? Предполагается, что благодаря новому сайту немецкий бизнес активно войдет на российский рынок утилизации мусора.

Однако пока что единственной компанией из Германии, которая действительно долго работает в РФ в этой сфере, является Remondis. Она получила статус "регионального оператора по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)". И даже этот пример - результат административного, а не рыночного решения.

Remondis с 2011 года работает в Саранске по просьбе местных властей, представители которых часто ездили в Германию по программам обмена и сами захотели ввести раздельный сбор мусора в городе. Сейчас это можно делать почти во всех жилых домах Саранска.

Но пока лишь 5 процентов собранного мусора - вторсырье, сообщил DW министр лесного и охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Юрий Медянкин. Для сравнения - в Германии эта цифра приближается к 70 процентам.

Будет ли выгодно для немецкого бизнеса не только упаковывать и перерабатывать вторсырье, но и учить россиян, в какой контейнер класть стаканчик из-под йогурта, а в какой - банку из-под газировки, пока неизвестно.

Отвечая на вопрос журналистов, инициаторы создания germantech не смогли оценить в денежном выражении объем рынка переработки мусора в России. "Главное - мы должны говорить о кооперации, чтобы привести в Россию новые технологии", - заключил Мартин Ванслебен (Martin Wansleben), глава Федерального объединения Торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы, в каждой федеральной земле - свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или упаковку от бургера, взимается штраф от 10 до 25 евро. Но отдельные города предпринимают более строгие меры. В Мёнхенгладбахе и Вуппертале с конца октября штраф повышается до 100 евро. В Кельне окурок, выброшенный в неположенном месте, может обойтись в 50 евро, если речь идет о детской площадке или парке - в 150 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро. В некоторых городах его взимут сразу же на месте - наличными и по карте. В других, например, в Падерборне, если нарушитель пойман впервые, сначала сделают предупреждение в виде "желтой карточки".

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро. Автор: Инга Ваннер

