В России планируют упростить взыскание небольших штрафов за нарушение ПДД

В 2019 году в России может быть введена упрощенная процедура взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) размером менее 3 000 рублей, вынесенных с помощью видеокамер, которая коснется миллионов автовладельцев. Как пишет "Коммерсантъ" во вторник, 13 ноября, это предполагают поправки к закону "Об исполнительном производстве", которые планируется рассмотреть и принять в трех чтениях до конца 2018 года. В текущей редакции предусмотрено, что они вступят в силу через 180 дней после опубликования, то есть примерно в середине 2019 года.

Согласно поправкам, подготовленным членом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зарифом Байгускаровым ("Единая Россия"), взыскивать небольшие штрафы за нарушение ПДД будут не приставы, а "должностные лица" в системе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). При этом исполнительное производство не будет возбуждаться, если от ГИБДД в ФССП поступит постановление о неоплаченном штрафе на сумму до 3 тысяч рублей, вынесенном с применением камеры. Вместо этого должнику в течение трех дней будет заказным письмом отправлено "уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению".

Через двое суток с момента получения уведомления должником в банк будет направляться документ для списания средств на счет приставов, вместе с долгом взыскиваться будет и исполнительный сбор в размере 1 тысячи рублей. Полноценное исполнительное производство, в рамках которого пристав имеет право использовать, например, арест имущества, будет возбуждаться только если долг не удастся взыскать таким образом в течение 20 дней.

"Коммерсант" указывает, что штрафы до 3 тысяч рублей составили больше половины из примерно 15 миллионов постановлений ГИБДД, которые поступили на исполнение в ФССП за девять месяцев текущего года.

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