 В России отменят роуминг с июня 2019 года | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2018

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Россия

В России отменят роуминг с июня 2019 года

Президент Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие плату за внутрироссийский роуминг. Закон вступит в силу 1 июня 2019 года.

Российский военнослужащий разговаривает по телефону в поезде

В России с 1 июня 2019 года будет отменена плата за роуминг внутри страны.  Президент Владимир Путин подписал изменения в закон "О связи", обязывающий операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на звонки по всей территории РФ. Соответствующий документ опубликован в пятницу,  28 декабря, на официальном портале правовой информации.

Контекст

В то время как в России операторы сотовой связи решают вопрос об отмене роуминга, в ЕС его нет уже больше месяца. DW объясняет, как работают новые правила, принятые с 15 июня. (26.07.2017)

В пояснительных документах к закону указывается, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли дополнительные издержки. В настоящее время подобный механизм применяется крайне редко. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

В 2017 году операторы связи "МТС", "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд рублей, отмечает газета "Ведомости" со ссылкой на данные компании "ТМТ консалтинг".

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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