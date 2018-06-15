 В России отменили госпрограмму развития пенсионной системы | Новости из Германии о России | DW | 10.07.2019

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Россия

В России отменили госпрограмму развития пенсионной системы

Программу планировалось реализовать в 2020-2035 годах. Ее так и не утвердили из-за разногласий по поводу финансирования.

Российские пенсионерки

Российские пенсионерки

В России отменена государственная программа развития пенсионной системы. Распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 6 июля об исключении программы "Развитие пенсионной системы" из списка реализуемых в России госпрограмм, в среду, 10 июля, опубликовано на портале правовой информации.

В предыдущей версии списка госпрограмм говорилось, что программу развития пенсионной системы планируется реализовать в 2020-2035 годах. В еще более ранних версиях перечня значились другие сроки, отмечает инфопортал "Медуза".

Проблемы с финансированием

Госпрограмма "Развитие пенсионной системы" разрабатывалась с начала 2010-х годов. Она так и не была утверждена из-за разногласий по ее финансированию, а также по ряду других причин.

Контекст

Госдума России 26 сентября единогласно приняла все поправки к законопроектам о пенсионной реформе, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности - у DW. (25.09.2018)

Из-за роста цен социологи отмечают рост социальной напряженности в России. И это накануне акций протеста против повышения пенсионного возраста! Взгляд Сергея Елкина на проблему. (06.09.2018)

В марте 2014 года глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что программа развития пенсионной системы должна быть утверждена через два месяца. Он также сообщил, что в рамках программы размер пенсий вырастет к 2018 году до двух прожиточных минимумов пенсионера.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера в среднем по России установлен на уровне 8 846 рублей. В регионах действуют свои лимиты. Средний размер пенсии в целом по России на начало текущего года, по данным Пенсионного фонда РФ, составлял 14 825 рубля.

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