В России откроют пять монументов жертвам Холокоста

В России в течение пяти дней подряд, с 11 по 15 ноября, будут открыты пять памятников жертвам Холокоста. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил пресс-секретарь Российского еврейского конгресса (РЕК) Михаил Савин. Монументы будут установлены в рамках мемориальной программы "Вернуть достоинство". Четыре памятника будут открыты в Ставропольском крае, еще один - в Смоленской области. По словам Савина, памятники появятся на местах массовых казней, которые нацисты проводили на территории России во время оккупации. Большинство казненных были мирными гражданами еврейского происхождения, которые были уничтожены из-за своей национальности.

В Ставропольском крае монументы будут открыты в селах Дивном (11 ноября) и Солдато-Александровском (15 ноября), а также станицах Григорополисской (12 ноября) и Подгорной (13 ноября). Кроме того, 14 ноября памятник будет открыт в городе Велиже. Разрешение на открытие на этих местах гранитных обелисков со звездой Давида и плит с именами погибших РЕК получил от местных администраций.

В 2019 году программе "Вернуть достоинство", инициатором которой стал президент РЕК Юрий Каннер, исполнилось 10 лет. За это время в России открыли 70 памятников и мемориальных знаков жертвам Холокоста. Проект реализуется на частные пожертвования, которые собирает Российский еврейский конгресс.

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