 В России осуждены 7 боевиков ИГ за попытку подрыва ″Сапсана″ | Новости из Германии о России | DW | 12.07.2019

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Россия

В России осуждены 7 боевиков ИГ за попытку подрыва "Сапсана"

Фигуранты приговорены к длительным срокам колонии строгого режима. Устроенный боевиками взрыв, к счастью, не привел к крушению поезда, а лишь повредил его.

Поезд Сапсан

Московский окружной военный суд в пятницу, 12 июля, приговорил к длительным срокам лишения свободы семерых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из Таджикистана. Все они признаны виновными в попытке подрыва в 2017 году поезда "Сапсан", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург.

Контекст

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Фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года в исправительной колонии строгого режима. Обвинение просило назначить подсудимых от 18 до 24 лет колонии строгого режима. Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов - признаны виновными в совершении целого ряда преступлений, в том числе в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (ч.1 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ) и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4).

Нападение на поезд

В обвинительном заключении сказано, что семеро уроженцев Таджикистана "в период с 31 мая по 9 июля 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, объединились в террористическом сообществе с целью устроить крушение скоростного поезда "Сапсан". 13 июля 2017 года поезд N758 сообщением Москва - Санкт-Петербург наехал на установленную подсудимыми металлическую конструкцию, но с рельсов не сошел, хотя пять вагонов получили повреждения.

По данным следствия, сумма ущерба, причиненного АО "РЖД", превысила 55 млн рублей.

Пятеро осужденных не признали вину по предъявленному обвинению, один - признал частично и один - в полном объеме.

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    Автор: Илья Коваль


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