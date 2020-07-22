 В России ожидается рекордное сокращение численности населения | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России ожидается рекордное сокращение численности населения

На фоне пандемии численность населения РФ сократится до максимума за последние 14 лет. Выход на положительные темпы прироста населения возможен лишь в 2022 году, сообщает РБК.

Пожилой мужчина в Москве

В России на фоне пандемии коронавируса ожидается рекордное сокращение численности населения за последние 14 лет. Согласно прогнозам, населения РФ по итогам 2020 года уменьшится на 158 тыс. человек, сообщило во вторник, 1 сентября, агентство РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Смертность за январь-июнь на фоне пандемии выросла в России на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость - снизилась на 5,4 процента. По прогнозам правительства, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен не ранее 2022 года. Более масштабное сокращение населения в РФ наблюдалось лишь по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Рост уровня бедности

Уровень бедности в России (доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума) в 2020 году увеличится до 13,3 процента. При этом, как отмечает РБК, одной из национальных целей развития России является снижение уровня бедности в два раза - до 6,5% к 2030 году.

Реальные доходы россиян падают уже седьмой год подряд - со времени аннексии Крыма и введения западных санкций. В 2019 году, по данным РАНХиГС, каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения, а число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось за последние два года с 17 до 11 процентов.

Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Это максимальный показатель с 2009 года. Согласно последним данным Росстата, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России).

Смотрите также:

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Уничтожение "санкционки"

    Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    100 тысяч свадебных банкетов…

    …на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца

    Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Обед "по-санкционному" в Госдуме

    Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    Выкормить трех амурских тигров в зоопарке

    Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.

  • default

    На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты

    По указу президента

    Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 12:09

Самые бедные россияне стали еще беднее - Геофактор, 24.07.2015

Аудио- и видеофайлы по теме

Бедность в России: куда делся средний класс?  

Как определяют смертность от коронавируса в России. DW Новости  

Также по теме

Kuba Corona-Pandemie | Dollar Store

Хроника пандемии: в мире зарегистрировано более 15 млн инфицированных 22.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 15 млн человек, более 619 тысяч скончались. Выздоровели свыше 9,1 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 22 июля.

Russland Moskau | Coronavirus | Kontrolle

Комментарий: Российские власти считают людей виноватыми в их же проблемах 20.05.2020

Властям России, похоже, все больше мешает население. Во всяком случае так выходит, если судить по участившимся высказываниям чиновников о людях, считает Александр Плющев.

USA Tennessee | Angestellte bei VW in Chattanooga

Хроника пандемии: Volkswagen в США отправил работников в отпуск 09.04.2020

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 1,5 млн человек, скончались свыше 88 тысяч. DW следит за событиями 9 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Идет вторая волна коронавируса. Готовьтесь!  

ФБК выпустил расследование о новосибирских депутатах  

Комментарий: Лукашенко еще может спокойно уйти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно