В России ожидается рекордное сокращение численности населения

В России на фоне пандемии коронавируса ожидается рекордное сокращение численности населения за последние 14 лет. Согласно прогнозам, населения РФ по итогам 2020 года уменьшится на 158 тыс. человек, сообщило во вторник, 1 сентября, агентство РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
Смертность за январь-июнь на фоне пандемии выросла в России на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость - снизилась на 5,4 процента. По прогнозам правительства, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен не ранее 2022 года. Более масштабное сокращение населения в РФ наблюдалось лишь по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.
Рост уровня бедности
Уровень бедности в России (доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума) в 2020 году увеличится до 13,3 процента. При этом, как отмечает РБК, одной из национальных целей развития России является снижение уровня бедности в два раза - до 6,5% к 2030 году.
Реальные доходы россиян падают уже седьмой год подряд - со времени аннексии Крыма и введения западных санкций. В 2019 году, по данным РАНХиГС, каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения, а число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось за последние два года с 17 до 11 процентов.
Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Это максимальный показатель с 2009 года. Согласно последним данным Росстата, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России).
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Уничтожение "санкционки"
Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
100 тысяч свадебных банкетов…
…на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца
Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Обед "по-санкционному" в Госдуме
Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Выкормить трех амурских тигров в зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
По указу президента
Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.
Автор: Илья Коваль