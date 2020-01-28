 В России обвинили Зеленского в оскорблении памяти жертв нацизма | Новости из Германии о России | DW | 28.01.2020

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Россия

В России обвинили Зеленского в оскорблении памяти жертв нацизма

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о вине Кремля в развязывании Второй мировой войны и Холокосте вызвали в Москве бурную реакцию.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

В России обвинили Владимира Зеленского в том, что его высказывания о причинах Второй мировой войны на памятном мероприятии по поводу 75-летней годовщины освобождения концлагеря Освенцим оскорбляют память жертв нацизма. Об этом заявил во вторник, 28 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма", - указал Песков.

Зеленский о Холокосте и начале Второй мировой

Контекст

Спустя 75 лет после освобождения Освенцима недостаточно лишь хранить память об этом. ФРГ должна принять меры по искоренению антисемитизма и ксенофобии - и сделать это немедленно, считает Инес Поль. (28.01.2020)

В январе 1945 года москвич Иван Мартынушкин, будучи офицером Красной армии, освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. В 75-ю годовщину тех событий он поделился с DW своими воспоминаниями. (27.01.2020)

Зеленский в ходе своего выступления в Польше заявил: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Речь идет о советско-германском договоре о ненападении 1939 года, известном как "пакт Молотова-Риббентропа". В дополнительном протоколе к пакту содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния. Это позволило нацистской Германии 1 сентября 1939 года напасть на Польшу. 17 сентября на польскую территорию с востока вошла Красная армия.

После распада СССР в Москве осудили подписание секретных протоколов к пакту, закрепляющих раздел части Европы между двумя державами. Однако вынужденная необходимость подписания самого пакта в Кремле сомнению не подвергалась. Как заявил, в частности, МИД РФ 22 сентября 2019 года, договор позволил "отсрочить начало войны почти на два года", а также "укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором".

Посольство РФ: Польша обязана Красной армии своим существованием

Накануне в посольстве России в Германии заявили, что Польша существует ныне как государство благодаря 600000 красноармейцев, погибших при освобождении страны от нацистской оккупации. Так дипломаты в Facebook прокомментировали заявление польского премьер-министра Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить компенсацию за нанесенный ею Польше в ходе Второй мировой войны ущерб. В Варшаве считают, что освобождение страны Красной армией от нацистов положило начало советской оккупации Польши.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 16:05

В Освенциме чтили память жертв нацизма: Путина не было из-за спора с Польшей. DW Новости

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2020)  

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В Освенциме чтили память жертв нацизма: Путина не было из-за спора с Польшей. DW Новости  

Как живут евреи в Польше 75 лет спустя после освобождения Освенцима? Европа в фокусе  

Освобождение Освенцима в 1945 году: воспоминания офицера Красной армии о нацистском лагере смерти  

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