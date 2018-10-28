 В России на акциях протеста задержано 60 человек | Новости из Германии о России | DW | 29.10.2018

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Россия

В России на акциях протеста задержано 60 человек

Акции проводились в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Больше всего демонстрантов было задержано в Санкт-Петербурге.

Полицейские в Санкт-Петербурге задерживают участника протестной акции (фото из архива)

Полицейские в Санкт-Петербурге задерживают участника протестной акции (фото из архива)

В различных городах России полиция задержала около 60 человек, вышедших на акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", сообщает в понедельник, 29 октября, ОВД-Инфо. Задержания были произведены в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Контекст

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Фигурант дела "Нового величия" написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи. Он считает, что стал жертвой провокатора спецслужб. Что известно о заявителе по этому делу? (20.08.2018)

В Москве были задержаны 18 активистов. Трех из них оставили на ночь в ОВД. На них были поставлены протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП, остальных отпустили с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП.

Больше всего задержаний - в Петербурге

Больше всего активистов - 40 - было задержано в Санкт-Петербурге. Один из задержанных -  несовершеннолетний. Не менее 16 человек были оставлены в ОВД с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП. На Дмитрия Белова составлен протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка).

В Ростове-на-Дону был задержан один человек. Он уже отпущен.

Накануне в различных городах России прошли акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". В Москве протестное мероприятие прошло на Лубянке, после чего некоторые активисты устроили шествие и были задержаны. В Петербурге люди вышли на Невский проспект, где ОМОН почти сразу начал их оттеснять и задерживать.

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    Автор: Елена Барышева


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