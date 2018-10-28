В России на акциях протеста задержано 60 человек

В различных городах России полиция задержала около 60 человек, вышедших на акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", сообщает в понедельник, 29 октября, ОВД-Инфо. Задержания были произведены в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В Москве были задержаны 18 активистов. Трех из них оставили на ночь в ОВД. На них были поставлены протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП, остальных отпустили с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП.

Больше всего задержаний - в Петербурге

Больше всего активистов - 40 - было задержано в Санкт-Петербурге. Один из задержанных - несовершеннолетний. Не менее 16 человек были оставлены в ОВД с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП. На Дмитрия Белова составлен протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение порядка).

В Ростове-на-Дону был задержан один человек. Он уже отпущен.

Накануне в различных городах России прошли акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". В Москве протестное мероприятие прошло на Лубянке, после чего некоторые активисты устроили шествие и были задержаны. В Петербурге люди вышли на Невский проспект, где ОМОН почти сразу начал их оттеснять и задерживать.

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